FP-Haimbuchner dankt DI Dr. Arthur Kroismayr für hervorragende Arbeit als Aufsichtsratschef der AGES

Linz (OTS) - „DI Dr. Arthur Kroismayr hat von 2018 bis 2022 und damit in einer besonders herausfordernden Zeit die Aufgabe des Aufsichtsratsvorsitzenden der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit verantwortungsvoll wahrgenommen. Als staatlich beeideter und befugter Ingenieurskonsulent für Landwirtschaft, ehemaliger Forschungsleiter im Bereich natürlicher Futtermittel und aktiver Biolandwirt konnte Kroismayr wertvolle praktische Erfahrung in den Aufsichtsrat hineintragen“, dankt FPÖ-Landesparteichef Dr. Manfred Haimbuchner dem langjährigen obersten Eigentümervertreter Kroismayr. *****

Es sei zwar wenig überraschend, aber dennoch enttäuschend, „dass ausgerechnet die Grünen aus machtpolitischem Kalkül künftig auf das akademische und praktische Know-How eines ausgewiesenen Landwirtschaftsexperten wie Kroismayr verzichten wollen“, so Haimbuchner wörtlich. „Es ist zumindest diskussionswürdig, wenn nun wieder mehr und mehr Personen aus der staatlichen Bürokratie kommend die Aufsicht über staatliche Unternehmungen haben. Zur Wahrung der glaubwürdigen Unabhängigkeit wäre es ein wichtiges Zeichen, konsequent staatsferne und kompentente Bürger in Aufsichtsräte zu holen. Die FPÖ Oberösterreich ist jedenfalls stolz darauf, überaus fähige und mitten im Leben stehende Freiberufler wie Arthur Kroismayr in ihren Reihen zu haben, die auch bereit sind, Verantwortung für die Republik zu übernehmen. Wir danken ihm für seine hervorragende Arbeit“, so der oö. FPÖ-Chef abschließend.

