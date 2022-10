SPÖ-Schieder: Zeit für Stabilität, Zeit für Labour!

Schieder über den Rücktritt der britischen Premierministerin

Wien (OTS/SK) - Heute hat die britische Premierministerin Liz Truss nur wenige Wochen nach ihrem Amtsantritt ihren Rücktritt verkündet. Andreas Schieder, SPÖ-Politiker und Brexit-Berichterstatter im Europäischen Parlament, zeigt sich wenig überrascht: „Truss‘ Rücktritt ist nur ein Spiegelbild des Chaos, das die Tory-Regierung im Vereinigten Königreich bereits seit Monaten verbreitet. Die Wirtschaft geht den Bach runter und das Vertrauen in die Politik sinkt immer weiter - aus gutem Grund! Die amtierende Regierung hat eindeutig dabei versagt den Brexit zu liefern, den sie versprochen hat und dabei davon abgesehen, gemeinsam mit der EU eine tatsächlich funktionierende Lösung zu finden. Dabei ist vor allem die britische Bevölkerung auf der Strecke geblieben. Die Bürgerinnen und Bürger im Vereinigten Königreich brauchen endlich wieder Stabilität und eine Regierung, die in Zeiten von Krisen und Inflation ihre Bedürfnisse an erste Stelle rückt. Es ist Zeit für Labour!“ (Schluss) up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at