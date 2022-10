19. Ausgabe von „More Ohr Less“ in Baden

„Lemniskate - Interne Mitteilungen“ ab 26. Oktober

St.Pölten (OTS) - Zum mittlerweile 19. Mal findet heuer das 2004 von Hans-Joachim und Christine Martha Roedelius ins Leben gerufene und als Gesamtkunstwerk von Wort, Musik, Performance, Publikums- und Medienbeteiligung konzipierte Festival „More Ohr Less“ statt. Von Mittwoch, 26., bis Sonntag, 30. Oktober, steht das Festival diesmal u. a. am Bellevueplatz im Kurpark, im Theater am Steg, im Arnulf Rainer Museum und in der Kirche St. Stephan in Baden unter dem Motto „Lemniskate - Interne Mitteilungen“ und umrahmt den 88. Geburtstag des Symposion-Gründers.

Das reichhaltige Programm umfasst u. a. Tanzmusik aus Berlin von Jako Jako und Frank Wiedemann sowie Auftritte der Gesangskünstlerin Hatis Noit aus Japan, des Avantgardemusikers Christopher Chaplin, des Ambientmusikers Tim Story und der Musiker bzw. bildenden Künstler Carl Michael von Hausswolff und Yoshiko Yamane, die eine Hommage an Edgar Froese und Klaus Schulze zum Besten geben werden.

Michou Friesz und Joachim Roedelius werden im Theater am Steg ihre gemeinsame Produktion „Hoffnung“ vorstellen, während der Schriftsteller Alfred Goubran im Arnulf Rainer Museum eine Lesung mit Klangbegleitung abhält. Hier werden auch Nadja Schmidt von ICAN Austria, dem österreichischen Zweig der internationalen Kampagne zur Abschaffung von Nuklearwaffen, und Zen-Meister Helmut David zum Zeitgeschehen sprechen, bevor das musikalische Happening „Zuruf und Widerhall“ über die Bühne geht.

Das Begleitprogramm beinhaltet u. a. ein Kunstfrühstück im Kino Baden im Herzoghof mit Kurzfilmen von Rosa Roedelius, die Filmpräsentation „Imagine Image“ von Frederick Baker sowie eine begleitende Ausstellung des Multimediakünstlers André Chi Yuen mit Texten von Frank Schablewski und ein künstlerisches Bühnenbild des Malers Jacques Gassmann. Abgeschlossen wird „More Ohr Less“ in der Kirche St. Stephan, wo der Badener Musiker Michael Capek Klassik auf Elektronik treffen lässt.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter e-mail festival @ more-ohr-less.com und www.more-ohr-less.com.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse