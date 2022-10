Eröffnung des Bildungsgrätzls Mariahilf und großes Vernetzungstreffen der Wiener Bildungsgrätzl

Wien (OTS) - Rund 30 Institutionen haben sich in Mariahilf zu einem Bildungsgrätzl zusammengeschlossen, um den Lebens- und Lernraum im Bezirk gemeinsam zu gestalten. Von Kindergärten über Berufsschulen bis hin zum Pensionistenklub wollen die Institutionen künftig stärker zusammenarbeiten. Der erste übergreifende Schwerpunkt liegt in der Förderung der psychosozialen Gesundheit und schließt dabei die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der pädagogischen Einrichtungen mit ein. Mit Gesang und Interviews feierte das Bildungsgrätzl Mariahilf gestern seine Eröffnung.

Vizebürgermeister und Stadtrat für Bildung und Jugend Christoph Wiederkehr: „Bildungsgrätzl begleiten Kinder und Jugendliche bestmöglich auf ihrem Bildungsweg und zeigen ihnen neue Zukunftsperspektiven auf. Es ist großartig, dass in Wien mittlerweile so eine breite Palette an Institutionen mitmacht - von Kindergärten und Schulen über Jugendarbeit bis hin zu Pensionistenklubs. Der Netzwerktag wurde von ihnen genutzt, um sich über Erfahrungen auszutauschen und Best-Practices zu teilen.“

Bezirksvorsteher Markus Rumelhart freut sich über das Bildungsgrätzl in seinem Bezirk: „Unsere Kindergärten, Schulen und andere Partner*innen haben im Bildungsgrätzl Mariahilf ein gemeinsames Dach bekommen. Sie werden sich regelmäßig austauschen, um zusammen Herausforderungen zu stemmen. Die gewonnenen Synergien sowie die neuen Angebote helfen unseren Bildungseinrichtungen, stärkt das gute Miteinander im Bezirk und kommen am Ende den Mariahilferinnen und Mariahilfern zugute.“

Bildungsdirektor für Wien Heinrich Himmer: „Bildungsgrätzl bedeuten neue pädagogische Wege und ermöglichen gelebte Zusammenarbeit von verschiedenen Institutionen. Alle gemeinsam fördern sie das Lernen und Großwerden von Kindern auf optimale Weise. Die Stadt Wien fördert mit den Bildungsgrätzln den Gedanken des Zusammenwirkens auf vorbildliche Weise, denn durch solche Kooperationen wird Pädagogik innovativ vorangetrieben.“

140 Teilnehmer*innen am Bildungsgrätzl-Netzwerktag

Im Anschluss daran fand unter dem Motto „IchDuWir sind Bildungsgrätzl!“ auch der Bildungsgrätzl-Netzwerk-Tag statt. Rund 140 Teilnehmer*innen diskutierten an insgesamt 14 Themeninseln über Ansätze, Erfahrungen und Pläne der Bildungsgrätzl. Die Inhalte der Themeninseln reichen heute von nachbarschaftlicher Gewaltprävention und Zivilcourage über Kinderrechte im Bildungsalltag, Schulgesundheitspflege, Friedensarbeit, Freiwilligenarbeit und naturwissenschaftlichem Experimentieren bis hin zu politischer Beteiligung junger Menschen. Die Teilnehmer*innen des Netzwerk-Tages spiegelten die breite Palette an Institutionen wider, die die Bildungsgrätzl bilden von Kindergärten, Schulen, Jugendarbeit, Volkshochschulen, über Büchereien, Gebietsbetreuung bis hin zu Sportvereinen. Ergänzend stellten Expert*innen externer Einrichtungen wie beispielsweise die Wiener Kinder- und Jugendanwaltschaft, die Mobilitätsagentur Wien und Sindbad – Mentoring für Jugendliche Österreich ihre Schwerpunkte und Angebote vor.

Beteiligte Institutionen am Bildungsgrätzl Mariahilf:

Kindergärten der Stadt Wien Mittelgasse, Grabnergasse, Kindergarten und Hort der Stadt Wien Stiegengasse, Hort der Stadt Wien Kopernikusgasse, KIWI-Kindergarten Liniengasse, Kindergarten und Hort Gumpendorf, Kindergarten St. Marien

Astrid Lindgren Schule GTVS/VBS, VS Corneliusgasse mit theaterpädagogischem Schwerpunkt, VS Gumpendorf, Ätsch. Haus des Kindes, Schulzentrum Spalowskygasse, SES und OVS Mittelgasse, VS St. Marien

NMS St. Marien, OWMS Loquaiplatz, Amerlinggymnasium, Die Rahlgasse, BRG6 Marchettigasse, Vinzentinum - Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege, Berufsschulen für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Metalltechnik, Glasbautechnik und Technische Zeichner, Elektrotechnik und Mechatronik sowie Elektro-, Veranstaltungs- und Informationstechnik Austria (EVITA)

Musikschulen der Stadt Wien, Gebietsbetreuung Stadterneuerung, VHS Mariahilf, Verein Juvivo. 06, Bücherei Mariahilf, Schulkooperationsteam, Pensionistenklub – KWP

Die Wiener Bildungsgrätzl - Hintergrund

Die Stadt Wien implementiert seit 2017 in Kooperation mit der Bildungsdirektion für Wien ein stadtteilbezogenes Bildungsmanagement in gewachsenen Stadtteilen. Herzstück sind die Bildungsgrätzl: dauerhafte, in einem Stadtteil verankerte Kooperationen von Schulen und Kindergärten mit außerschulischen Einrichtungen. Das gemeinsame Credo lautet „It takes a Grätzl to raise a child!“

Mit dem neu eröffneten Bildungsgrätzl Mariahilf sind bereits 23 Wiener Bildungsgrätzl aktiv. Gemeinsam sorgen sie für ein vielseitiges Bildungs-, Freizeit- und Beratungsangebot im unmittelbaren Lebensraum der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen. Die Stadt Wien unterstützt die Bildungsgrätzl seit heuer mit einer angepassten Förderschiene sowie mit Beratung und Begleitung hinsichtlich Gründung, Konzeptentwicklung und Erfahrungsaustausch.

Eine Übersicht aller aktiven Bildungsgrätzl mit den jeweiligen Schwerpunkten und beteiligten Einrichtungen sowie den Kontakt zur Projektleitung Bildungsgrätzl finden Sie auf www.wien.gv.at/bildungsgraetzl.

