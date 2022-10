Waitz: Raus aus den Fossilen, rein in die Erneuerbaren

EP fordert Umsetzung des Paris-Klimaabkommens

Straßburg (OTS) - Eine überwältigende Mehrheit des Europäischen Parlaments fordert in der Abstimmung der Resolution zur Klimaschutzkonferenz 2022die Einlösung des Versprechens von Paris, für Schäden und Verluste aufzukommen. Dafür müssen noch bis Ende dieses Jahres mehr als 100 Milliarden Dollar an vom Klimawandel besonders betroffene Länder und Regionen gezahlt werden. Die Abgeordneten fordern die EU auf, ihre Klimaziele zu erhöhen und mit konkreten verpflichtenden Maßnahmen zu untermauern um die Erderhitzung auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen.

Thomas WAitz, EU-Abgeordneter der Grünen und Ko-Vorsitzender der Europäischen Grünen Partei, sagt: „ Die Bilder der Toten und von Menschen, die durch die Überschwemmungen in Pakistan alles verloren haben, geben einen Eindruck von den furchtbaren Folgen des Klimawandels. Die Klimakonferenz muss das Zeitalter der fossilen Energien beenden. Die Zeit wird knapp, die Klimakatastrophe aufzuhalten und die globale Erderhitzung auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen. Neue Rekordsummen für die Subventionierung von Kohle, Öl und Gas brechen das Versprechen von Glasgow, sich von den fossilen Energien zu verabschieden. Das Geld muss in Energieeffizienz, den massiven Ausbau Erneuerbarer Energien und die entsprechende Infrastruktur fließen. Jeder Euro für Erneuerbare Energien ist eine Investition in Klimaschutz, einen lebenswerten Planeten sowie in eine nachhaltige Wirtschaft und Industrie.“

Die Abgeordneten fordern außerdem einen Vertrag über die Nichtverbreitung fossiler Brennstoffe, die Grünen setzten ihre Forderung nach Freilassung politischer Gefangener im Austragungsort Ägypten und Freiheiten für die Zivilgesellschaft sowie besondere Berücksichtigung der geschlechtsspezifischen Auswirkungen des Klimawandels durch.

