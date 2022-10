Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 21.10.: TAKKT AG-Chefin Maria Zesch im Interview

Wien (OTS) - Volker Obermayr spricht mit TAKKT AG-Chefin Maria Zesch über Krisenfolgen und Wachstumschancen - in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 21. Oktober um 9.42 Uhr in Ö1.

Seit gut einem Jahr leitet die gebürtige Niederösterreichern Maria Zesch die TAKKT AG, ein Versandhaus für Geschäftskunden mit Sitz in Stuttgart. Das börsennotierte Unternehmen beschäftigt in Europa sowie den USA an die 2500 Menschen, schreibt gut eine Milliarde Euro Umsatz und liefert etwa die Ausstattung für Industrie, Gastro und Büros. Für „Saldo“ hat Volker Obermayr mit der ehemaligen Magenta-Vorständin Maria Zesch über die Folgen der Krise ebenso gesprochen wie über ihre Strategie und die Gleichstellung in der Arbeitswelt.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Isabella Henke

(01) 501 01/18050

isabella.henke @ orf.at