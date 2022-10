FPÖ – Krauss: Imagepolitur für Kindergartenpädagogen nicht ausreichend

Gehaltschema muss dringend überarbeitet werden

Wien (OTS) - „Prinzipiell ist die Personaloffensive für Kindergartenpädagogen zu begrüßen“, so der Wiener FPÖ-Klubobmann und Bildungssprecher, Maximilian Krauss. „Allerdings wird eine Imagepolitur des Kindergärtners nicht ausreichen, um genügend Menschen für den Beruf zu begeistern“, ist Krauss sicher und fordert eine finanzielle Verbesserung sowie die Möglichkeit, rund um die Kindergärten gratis parken zu können. „In anderen Bundesländern ist das Gehaltsschema für Kindergärtner deutlich besser als in Wien, was – logischerweise – zu immer mehr Abwanderung führt. Auch die Parkpickerlsituation hat das Problem weiter verschärft. Wenn hier nicht umgehend angesetzt und Geld in die Hand genommen wird, wird es bald nichts mehr zum Aufpolieren geben“, ist Krauss sicher.

Ebenfalls kritisch steht Krauss einer Aufstockung der Assistenzkräfte gegenüber. „Ich sehe die Gefahr, dass mit schlechter qualifizierten Betreuern Personallöcher gestopft werden sollen und dadurch keine dauerhafte Lösung des Problems der fehlenden Kindergartenpädagogen angestrebt wird.“ Krauss verlangt von Bildungsstadtrat Wiederkehr nicht wieder am falschen Ende zu sparen.



