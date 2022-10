SPÖ-Ecker: Auch für „Neue Gentechnik“ müssen strenge Regeln gelten

Wien (OTS/SK) - Wie heute nach Recherchen von zahlreichen NGOs und der AK massiv kritisiert wurde, preisen Biotech-Konzerne Verfahren der Neuen Gentechnik (NGT) als "natürliche" und nicht nachweisbare Prozesse an, um so hergestellte Lebensmittel von den strengen Regeln des EU-Gentechnikrechts auszunehmen. Gleichzeitig würde mit NGT-Patentanträgen versucht, die technischen Innovationen abzusichern und Schlupflöcher im Patentrecht auszudehnen. „Beides ist strikt abzulehnen“, betonte SPÖ-Landwirtschaftssprecherin Cornelia Ecker am Donnerstag.

Die SPÖ weist bereits seit der vergangenen Legislaturperiode darauf hin, dass der Landwirtschaftsminister und der Gesundheitsminister darauf achten müssen, dass die gesamte Neue Gentechnik entsprechend dem Urteil des EuGH unter die strengen Regelungen des bestehenden Gentechnikrechts fällt. ****

Die Bevölkerung Österreichs will keine Gentechnik am Teller, egal aus welcher Technologie, betonte Ecker. Es muss an der Risikoabschätzung und Kennzeichnung von Gentechnik festgehalten werden. Leider zeigt sich wieder einmal, dass die Agrarlobby, die sich das große Geld erhofft, negative Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft und die Klein- und Mittelbetriebe in Kauf nimmt. Den Preis müssen dann alle zahlen und einige machen Riesengewinne.

„Ich fordere den Landwirtschaftsminister auf, auf europäischer Ebene den Lobbyismus der Saatgutindustrie nicht zu unterstützen, sondern im Gegenteil darauf zu schauen, dass die Neue Gentechnik Regeln unterworfen bleibt, die die Konsumentinnen und Konsumenten wollen und die damit auch keinen Nachteil für die – wie so oft von der ÖVP betont wird – österreichische kleinstrukturierte Landwirtschaft bringt,“ so Ecker. Unsere Minister müssen die Bevölkerung schützen und nicht die Gewinnmaximierungs-Strategie der Saatgutindustrie befördern, schloss die SPÖ-Landwirtschaftssprecherin. (Schluss) pp/ls

