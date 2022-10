„Bewusst gesund“ über Long Covid, eine Erkrankung mit vielschichtigen Symptomen

Am 22. Oktober um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 22. Oktober 2022, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Long Covid – Erkrankung mit vielen Gesichtern

Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation WHO zufolge waren 17 Millionen Menschen in Europa in den ersten beiden Jahren der Pandemie von Long-Covid-Symptomen betroffen. Kurzatmigkeit, Erschöpfung, verminderte Leistungsfähigkeit sowie Gedächtnis- und Konzentrationsprobleme sind typische Anzeichen. Anna Battisti kann von all dem berichten – sie ist vor einem Jahr an Corona erkrankt. Zwei Wochen nach der Genesung stellten sich die ersten Symptome ein. Der 34-jährigen geht es immer noch so schlecht, dass sie nicht einmal 200 Meter zu Fuß zurücklegen kann und für längere Strecken den Rollstuhl braucht. Gestaltung: Steffi Zupan

Zehn bis 14 Prozent der Corona-Infizierten sind von Langzeitfolgen – dem sogenanntem Long Covid – betroffen. Die Symptome können nach derzeitigem Wissensstand sowohl nach schweren als auch nach milden und moderaten Verläufen auftreten. Besonders häufig betroffen sind junge Frauen. Während die Symptome vor allem zu Beginn der Pandemie nicht ernstgenommen oder unterschätzt wurden, soll nun ein von Fachleuten ausgearbeiteter Leitfaden Mediziner/innen bei der Erkennung und Behandlung der vielschichtigen Symptome helfen. Dazu ist einer der Autoren, Dr. Roman Winkler von der Arbeitsgruppe „Long Covid“, zu Gast in „Bewusst gesund“.

„Bewusst gesund“-Tipp: Brain Fog

Studien zeigen, dass Covid-19 Blutgefäße im Gehirn beschädigen könnte. Das wäre eine Erklärung für die häufig auftretenden neurologischen Beschwerden wie Vergesslichkeit, Konzentrationsschwäche oder Orientierungslosigkeit. Mediziner/innen sprechen dann von Brain Fog, also Gehirnnebel. Welche Behandlungsmöglickeiten es gibt und wie Apps die mentale Gesundheit unterstützen können, erklärt Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Multiple Sklerose – Linderung durch gesunde Ernährung

Multiple Sklerose, oft verkürzt MS genannt, ist eine seit Jahrzehnten immer häufiger auftretende Erkrankung der Nerven. Mögliche Ursachen liegen nach wie vor im Dunkeln. Derzeit ist MS nicht heilbar, aber in vielen Fällen gut behandelbar. Eine große Rolle spielt dabei auch die Ernährung, die viel dazu beitragen kann, den Krankheitsverlauf milder zu gestalten. Vor allem die Reduktion bestimmter Fette, weniger Salz und in manchen Fällen auch der Verzicht auf Milchprodukte können einen entscheidenden Unterschied machen. „Bewusst gesund“ hat eine ungewöhnliche Expertin getroffen, die selbst MS-Patientin und Diätologin ist und andere Betroffene betreut. Gestaltung: Christian Kugler

Fit mit 90 – Julius Holzner und seine Liebe zum Marathon

Mehr als 70 Marathons hat Julius Holzner in seinem Leben schon bestritten und das obwohl er erst mit 55 Jahren mit dem Laufen begonnen hat. Mittlerweile ist der Grazer 90 Jahre alt – und noch immer begeisterter Marathonläufer. Auch beim diesjährigen Graz-Marathon ging der rüstige Pensionist wieder an den Start. In einer Stunde und 27 Minuten lief der älteste Teilnehmer die Distanz des Viertelmarathons von 10,5 Kilometern. Mehr war dieses Jahr verletzungsbedingt nicht möglich, dennoch eine großartige Leistung. Doch der ehrgeizige Sportler, der sich neben seinen Laufeinheiten auch mit regelmäßigen Turneinheiten fit hält, hat bereits das nächste Ziel vor Augen: mit 91 Jahren wieder an den Start des Graz-Marathons zu gehen – und dann wieder auf die volle Distanz von 42,195 Kilometern. Gestaltung: Sabine Aigner

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at