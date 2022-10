Tennis: Erste Bank Open live in ORF SPORT + und in ORF 1

Ab 24. Oktober, Auftakt-Match von Dominic Thiem im ORF

Wien (OTS) - Ein Fest für die ORF-Tennis-Fans: Mit Top-Ten-Assen und vielen weiteren Top-15-Spielern glänzt das Teilnehmerfeld der Erste Bank Open von 22. bis 30. Oktober 2022 in Wien. Das ATP-500-Highlight in der Wiener Stadthalle und bei Erste Bank Open 2 Go am Areal des Wiener Eislaufvereins am Heumarkt ist mit 2.349.180 Euro dotiert. Nummer eins des grandiosen Starterfelds der Erste Bank Open ist der vorjährige US-Open-Champion und aktuelle Weltranglisten-Vierte Daniil Medvedev, der die Phalanx der Stars vor Stefanos Tsitsipas (GRE) anführt.

Mit dabei ist auch Dominic Thiem, der nach seiner vorjährigen Absenz heuer ein Comeback bei seinem Heimturnier feiert. Wann Dominic Thiem sein erstes Match bei den Erste Bank Open spielen wird, steht erst nach der Auslosung am Samstag fest. Das Match wird im ORF live zu sehen sein.

Die Übertragungen in ORF SPORT + und in ORF 1:

Montag, 24. Oktober, 17.45 Uhr, OSP: Live Tag 1 (Highlights um 0.05 Uhr in ORF 1) (Kommentator Oliver Polzer, Kokommentator Alexander Peya, Moderator Franz Hofbauer)

Dienstag, 25. Oktober, 17.20 Uhr, ORF 1: Live (Kommentator Dieter Derdak, Kokommentator Alexander Peya, Moderator Oliver Polzer)

Dienstag, 25. Oktober, 19.45 Uhr, OSP: Live Tag 2 (Highlights um 0.30 Uhr in ORF 1) (Kommentator Dieter Derdak, Kokommentator Alexander Peya, Moderator Oliver Polzer)

Mittwoch, 26. Oktober, 17.45 Uhr, OSP: Live Tag 3 (Highlights um 23.20 Uhr in ORF 1) (Kommentator Oliver Polzer, Kokommentator Alexander Peya, Moderator Dieter Derdak)

Donnerstag, 27. Oktober, 17.45 Uhr, OSP: Live Tag 4 (Highlights um 23.50 Uhr in ORF 1) (Kommentator Dieter Derdak, Kokommentator Alexander Peya, Moderator Oliver Polzer)

Freitag, 28. Oktober, 17.45 Uhr, OSP: Live Tag 5 (Highlights um 23.45 Uhr in ORF 1) (Kommentator Dieter Derdak, Kokommentator Alexander Peya, Moderator Franz Hofbauer)

Samstag, 29. Oktober, 16.00 Uhr, OSP: Live Semifinale 2 (Highlights um 0.10 Uhr in ORF 1) (Kommentator Dieter Derdak, Kokommentator Alexander Peya, Moderator Franz Hofbauer)

Samstag, 29. Oktober, 23.00 Uhr, OSP: Highlights vom Semifinale 1 (Highlights um 0.10 Uhr in ORF 1) (Kommentator Dieter Derdak, Kokommentator Alexander Peya, Moderator Franz Hofbauer)

Sonntag, 30. Oktober, 17.10 Uhr, ORF 1: Highlights vom Finale (um 20.15 Uhr in OSP) (Kommentator Dieter Derdak, Kokommentator Alexander Peya, Moderator Franz Hofbauer

