Doppelter Erfolg für Constantin-Produktionen: Julia von Heinz ("Eldorado KaDeWe - Jetzt ist unsere Zeit") und Peter Kurth ("Ferdinand von Schirach - Glauben") mit dem Blauen Panther geehrt (FOTO)

München (ots) - Am Abend wurde in München der "Blaue Panther - TV & Streaming Award" verliehen. In den Hauptkategorien "Beste Regie Fiktion" und "Bester Schauspieler Fiktion" durften sich Julia von Heinz und Peter Kurth über jeweils eine der begehrten Auszeichnungen freuen.

Julia von Heinz erhielt den Regie-Preis für die Inszenierung des spektakulären Serien-Epos "Eldorado KaDeWe - Jetzt ist unsere Zeit", eine Co-Produktion der Constantin Television mit UFA Fiction, ARD Degeto und dem rbb. Die Serie erzählt von der Freundschaft zwischen vier ungleichen jungen Menschen, die nach einer durchzechten Nacht im Berlin der "Roaring Twenties" einen Schwur ablegen: Sie werden ihre Chance aufs Glück niemals vorüberziehen lassen. Doch am Ende des bewegten Jahrzehnts steht neben der Existenz des KaDeWes auch die Freundschaft und Zukunft des "Kleeblatts" auf dem Spiel.

Die Jury würdigte in ihrer Begründung die Leistung Julia von Heinz' wie folgt: "Regisseurin und Co-Autorin Julia von Heinz hat mit "Eldorado KaDeWe" ein bemerkenswertes Werk geschaffen und mit ihrem Blick in die Vergangenheit, auch den Blick in die Gegenwart und vielleicht sogar in die Zukunft gerichtet, denn die behandelten Topoi sind erschreckend gegenwärtig."

Peter Kurth wurde für seine beeindruckende Darstellung als Rechtsantwalt Schlesinger in dem preisgekrönten Justizdrama "Ferdinand von Schirach - Glauben" ausgezeichnet. Die High End-Serie, produziert von MOOVIE für RTL+ und VOX nach Original-Drehbüchern des Bestsellerautors Ferdinand von Schirach, ist eine fiktive Geschichte inspiriert von den "Wormser Prozessen", in denen von 1994-97 am Landgericht Mainz über den vermeintlich größten Missbrauchsfall der Geschichte der BRD verhandelt wurde.

In der Begründung der Jury heißt es dazu: "Peter Kurth liefert mit starker Präsenz und hoher Authentizität eine schauspielerische Höchstleistung ab."

Seit 1989 werden mit der ehemals als "Bayerischer Fernsehpreis" bekannten Auszeichnung herausragende deutsche TV-Produktionen gewürdigt, seit diesem Jahr unter neuem Namen und inhaltlicher Ausrichtung, um auch deutsche Produktionen von Streaming-Anbietern sowie Bewegtbildformate von deutschen Web-Creatoren für Online-Plattformen zu berücksichtigen.

