Wrrrrmm im Hauptabend: Der GP der USA live im ORF

Von 21. bis 23. Oktober live in ORF 1

Wien (OTS) - ORF-Hauptabend-Spektakel für alle Motorsportfans: Der Große Preis der USA in Austin,Texas bietet Motorsport pur zur besten Sendezeit. ORF 1 überträgt nicht nur das Rennen am Sonntag, dem 23. Oktober 2022, live ab 20.15 Uhr, sondern zeigt am 21. und 22. Oktober auch die Trainings-Sessions. Ernst Hausleitner und Alex Wurz sind wieder mittendrin statt nur dabei und werfen ihre geschulten Augen ebenso auf die neuesten Entwicklungen in der „Budget cap“-Affäre wie auch auf die mögliche Entscheidung in der Konstrukteur-WM. Zur Hand geht den beiden Ferdinand Habsburg, der seinerseits aus Fahrerlager, Boxengasse und von der Strecke berichtet. Die Interviews im Fahrerlager führt Christian Diendorfer.

Der GP-Fahrplan in ORF 1

Freitag, 21.Oktober

23.45 Uhr: 1. freies Training (Highlights) und 2. freies Training live

Samstag, 22. Oktober

23.30 Uhr: 3. freies Training (HL)

23.50 Uhr: F1 News

23.55 Uhr: Qualifying

Sonntag, 23. Oktober

20.15 Uhr: F1 News

20.25 Uhr: GP der USA – Das Rennen

23.00 Uhr: Formel 1 Motorhome

Die Formel-1-Saison auf sport.ORF.at, ORF-TVthek und im ORF TELETEXT

Mit dem multimedialen Formel-1-Package von sport.ORF.at und ORF-TVthek sind Motorsport-Fans auch online immer auf dem Laufenden:

sport.ORF.at stellt Live-Ticker bei Qualifyings und Rennen bereit, bringt Vorschauen sowie Rennanalysen und präsentiert umfassende Tabellen und Statistiken. Außerdem schnüren ORF-TVthek und sport.ORF.at ein Streaming-Package, das Live-Streams und Video-on-Demands aller TV-Übertragungen des ORF-Fernsehens sowie des Magazins „F1 Motorhome“ beinhaltet. Auch im ORF TELETEXT können sich Interessierte via Storys, Live-Ticker, Tabellen etc. jederzeit über das aktuelle Formel-1-Geschehen informieren.

