Porträt eines vom Aussterben bedrohten Kulturguts: „dokFilm“-Premiere „Fiaker – A echts Weana Kind“ am 23. Oktober in ORF 2

Regisseurin Ulli Gladik begleitet fünf Fiaker/innen durch ihren Alltag

Wien (OTS) - Ein kulturelles Wiener Original steht im Mittelpunkt der nächsten „dokFilm“-Premiere am Sonntag, dem 23. Oktober 2022, um 23.05 Uhr in ORF 2: „Fiaker – A echts Weana Kind“ heißt der neue Dokumentarfilm von Ulli Gladik über das einstige Transportmittel von Adeligen und Bürgerlichen, das zu Wien gehört wie die zahlreichen Kaffeehäuser oder Würstelstände, Tradition mit Gegenwart verbindet, von vielen gemocht und von anderen kritisch betrachtet wird. Das Filmteam begleitet fünf Fiakerkutscher/innen durch ihren Alltag: im Pferdestall, bei ihren Rundfahrten, am Standplatz Stephansdom, beim Umgang mit den Pferden und in der Diskussion mit Tierschützern. Doch was verbirgt sich eigentlich hinter der unbekannten Welt der Fiakerei?

Entstanden ist ein unterhaltsames Filmporträt über Leidenschaft, Klischee und Tradition, die Beziehung zwischen Tier, Mensch und Großstadt sowie ein vom Aussterben bedrohtes Wiener Kulturgut.

Mehr zum Inhalt:

Der Fiaker, einst schnellstes Transportmittel der besseren Gesellschaft, ist heute klischeebesetztes Wiener Kulturgut, beliebte Touristenattraktion und Hassobjekt von Tierschützerinnen und Tierschützern. Die Fiaker/innen sind „Kinder der Straße“. Ihr Standplatz ist ihr Dorfplatz. Sie kennen die Anrainer/innen, werden verteufelt oder geliebt. Der Rhythmus der Pferde bestimmt ihr Tempo, vom Tourismus sind sie abhängig.

„Fiaker“ – der Name leitet sich vom ältesten Standplatz in Paris, Rue Saint-Fiacre, ab – wurden im innerstädtischen Verkehr Wiens um 1670 gebräuchlich. Sehr bald entwickelten sich die Kutscher mit ihren Gefährten zu einem populären Wiener Original.

Im Pferdestall, bei Rundfahrten mit Touristinnen und Touristen, am Standplatz Stephansdom, beim Umgang mit ihren Pferden, beim Erklären von Sehenswürdigkeiten und in lebhafter Diskussion mit Tierschützer/innen – in ihrem Film kommt Regisseurin Ulli Gladik einigen Fiakerinnen und Fiakern sehr nahe: Die Stallbesitzerin, Soziologin und leidenschaftliche Fiakerin Martina Michelfeit, Edelfiaker Wolfgang Fasching – auch „Der Baron“ genannt –, weiters Pferdenarr, Tierschützer und Kutscher Hermann Hofer, das Branchen-Urgestein Andreas Horvath, die resolute Fiakerin Susanne Trummer und die Nachwuchs-Fiaker Kristian Nicolić und Branko Mladen. Sie alle zeichnen ein überraschendes und sehr liebevolles Bild vom klischeeüberladenen und nicht wenig kritisierten Berufsstand.

„Fiaker – A echts Weana Kind“ ist eine Koproduktion von ORF und Praherfilm, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria und Filmfonds Wien.

