aws Best of Biotech 2022: Auszeichnung der besten Life Science Geschäftskonzepte

Am 19. Oktober wurden im Rahmen einer Galaveranstaltung die Gewinner der 10. Ausgabe der Start-up Competition aws Best of Biotech im Wiener Palais Ferstel ausgezeichnet.

Wien (OTS) - Bei der zehnten Auflage stellten sich 46 Projektteams dem Votum der Fachjury. Die fünf besten Konzepte zeichnete das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft (BMAW) im Rahmen einer festlichen Preisverleihung aus. Ziel der im Auftrag des BMAW von der Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) durchgeführten Start-up Initiative ist es, die wirtschaftliche Nutzung von Forschungsergebnissen anzukurbeln, um so mit zukunftsweisenden Ideen den Wirtschaftsstandort Österreich zu stärken.

Der Life Science-Sektor hat sich in den vergangenen Jahren in Österreich zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor entwickelt. Der Standort konnte dabei von der engen Verknüpfung von akademischer Forschung, mit herausragender medizinischer Praxis, international angesehener Expertise und einer aktiven Start-up-Landschaft profitieren. Für junge innovative Unternehmen wurde auch in Kombination mit effektiver öffentlicher Unterstützung ein ideales Umfeld für erfolgreichen Wissenstransfer geschaffen. aws Best of Biotech trägt dazu ebenfalls bei. Im Rahmen des Wettbewerbs erhalten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer qualitatives Feedback und erarbeiten Businesspläne gemeinsam mit Expertinnen und Experten. Der aws Best of Biotech liefert somit die nötige Unterstützung, um mit innovativen Unternehmen voll durchzustarten.

Erfolgreiche Unternehmensideen

Das von Wirtschaftspartnern gesponserte Preisgeld betrug in der zehnten Runde insgesamt 30.000 €. Folgende Forscher haben mit ihrem Unternehmenskonzept die internationale Fachjury überzeugt:

Gewinner Early Track Kategorie Biotech/Pharma: Martin Wilkovitsch (Preisgeld 6.000 € gesponsert durch Boehringer Ingelheim)

Das Biotech-Startup Velaex Technologies von Martin Wilkovitsch hat eine Technologie entwickelt, die Wirkstoffe direkt in erkranktem Gewebe freisetzt. Damit werden starke Nebenwirkungen von Arzneimittel verringert.

Gewinner Early Track Kategorie Medtech: Rafael Boog (Preisgeld 6.000 € gesponsert von LISAvienna)

Das Unternehmen Ludwig Med von Rafael Boog hat eine Technologie zum Patent angemeldet, die in Echtzeit und auf Daten von Personen zugeschnitten Musik generiert. Damit werden Resonanzeffekte zwischen Musik und Patientinnen und Patienten ermöglicht, die klinisch genutzt werden; etwa auf Intensivstationen.

Gewinner Start-up Track Kategorie Biotech/Pharma: NovoArc GmbH (Preisgeld 6.000 € gesponsert durch Boehringer Ingelheim)

NovoArc besitzt eine patentierte Technologie, um Spritzen durch Tabletten zu ersetzen. Durch eine neuartige und rein biologische Schutzhülle werden Wirkstoffe bei der oralen Einnahme und bei Lagerung vor Abbau geschützt und deren Aufnahme im Körper signifikant verbessert.

Gewinner Start-up Track Kategorie Medtech: RevIVe OG (Preisgeld 6.000 € gesponsert durch LISAvienna)

RevIVe bietet innovative Wirkstoffkassetten. Die Pumpen-Lösung leistet eine qualitativ hochwertige, sichere, effiziente, ressourcenschonende, spitalsunabhängige und kostengünstige Behandlung mit intravenösen Antibiotika.

Gewinner Sonderpreis Digital Health: Rotable Technologies (Preisgeld 6.000 € gesponsert durch Takeda)

Die Expertensoftware von rotable ermöglicht es Krankenhäusern und Ärzten, den Zeitaufwand für Verwaltungsaufgaben zu minimieren. Das Unternehmen hat einen Algorithmus entwickelt, der es Krankenhäusern ermöglicht, klinische Rotationspläne automatisiert zu erstellen.

Wirtschaftsimpulse für den Life Science Standort Österreich

„ aws Best of Biotech hat heuer erneut das enorme Potenzial der Life Science-Branche gezeigt. Sie ist Lebensretter, Arbeitgeber und ein bedeutender Faktor für die österreichische Wirtschaft. In den vergangenen zwei Jahren ist die Bedeutung dieses Sektors noch deutlicher in den Vordergrund gerückt. Als Förderbank des Bundes es ist daher Auftrag und Ziel der aws, die Start-ups hier besonders zu unterstützen. Neben der finanziellen Unterstützung mit den aws Kernprogrammen begleiten wir die besten Unternehmensideen mit dem Wettbewerb sehr intensiv und möchten damit einen Beitrag zur positiven Entwicklung des Life Science-Standorts leisten “, sagt die aws Geschäftsführung, Edeltraud Stiftinger und Bernhard Sagmeister.

Im Rahmen des Wettbewerbs erhielten die Teilnehmenden intensives Feedback zu ihren Geschäftsideen. Expertinnen und Experten aus den Bereichen Industrie, Finanzierung und Wissenschaft beurteilten die eingereichten Ideen. Das Feedback und der Input der Evaluatorinnen und Evaluatoren hilft den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein tragfähiges Geschäftskonzept – den Grundstein für jedes neue Unternehmen – zu erarbeiten.

Alle weiteren Informationen zum Wettbewerb finden Sie unter: www.bestofbiotech.at

Über aws Best of Biotech

aws Best of Biotech ist eine Start-up Competition mit Fokus auf Life Sciences, organisiert von der Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft. Finanziell wird aws Best of Biotech durch Boehringer Ingelheim, die Plattform LISAvienna und Takeda unterstützt. Aus den bisherigen Wettbewerbsrunden gingen bereits 141 Unternehmensgründungen hervor. Insgesamt wurden rund 370.000 € Preisgeld ausgeschüttet.

Über die Austria Wirtschaftsservice GmbH

Die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) ist die Förderbank des Bundes. Durch die Vergabe von zinsgünstigen Krediten, Garantien, Zuschüssen sowie Eigenkapital unterstützt sie Unternehmen von der ersten Idee bis hin zum Markterfolg bei der Umsetzung ihrer innovativen Projekte. Die aws berät und unterstützt auch in Bezug auf den Schutz und die Verwertung von geistigem Eigentum. Ergänzend werden spezifische Informations-, Beratungs-, Service- und Dienstleistungen für angehende, bestehende und expandierende Unternehmen angeboten.

