Ö1-„Nationalfeiertag der Vielsprachigkeit“ am 26.10.: Sprechen und Sprache(n) in Österreich

Wien (OTS) - Im Rahmen des Ö1-Jahresschwerpunkts „Sprachen.Vielfalt.Verstehen“ gestaltet Ö1 am 26. Oktober einen „Nationalfeiertag der Vielsprachigkeit“ - mit Sendungen in vielstimmiger Klangfarbe und akustischen Vignetten in 28 Sprachen. Das Programm im Detail ist abrufbar unter

https://oe1.orf.at/vielsprachigkeit.

Zum Auftakt des Ö1-„Nationalfeiertags der Vielsprachigkeit“ am Mittwoch, den 26. Oktober thematisiert „Lebenskunst“ (7.05 Uhr) die internationale Sprache des Koran, Sprache und Glaube von Slowen/innen und die Literatur des Rom Samuel Mago; das „Pasticcio“ (8.15 Uhr) wird auf Deutsch, Englisch und Scots moderiert. Die „Hörbilder Spezial“ (10.05 Uhr) stellen im Feature „Eine Geschichte beginnt, wenn die Kaffeetasse leer ist.“ den seit 2014 in Österreich lebenden syrischen Autor Hamed Abboud vor. In der Pause der „Matinee“ (11.50 Uhr) spricht die deutsche Dichterin Uljana Wolf in „Intermezzo“ über Mehrsprachigkeit in der Lyrik. Ab 13.10 Uhr trifft im „Ö1 Küchenradio“ steirische Kürbissuppe auf syrisches Reisgericht, gekocht vom Poetryslammer und Literaten Omar Khir Alanam, der dabei seine Lieblingsmusik hört – etwa von Edith Piaf, Fairouz sowie Basma Jabr und Orwa Saleh. In „Literatur am Feiertag“ (14.05 Uhr) sind unter dem Titel „Sprache und Identität“ Texte aus einem Österreich der Vielsprachigkeit zu hören - von Ilija Trojanow, Julya Rabinowich, Anna Baar, Ann Cotten, Karl-Markus Gauß, Michael Köhlmeier u. a. Danach bringt „Apropos Operette“ (15.05 Uhr) Ausschnitte aus Operetten von Johann Strauß, Emmerich Kálmán, Franz Lehár, Oskar Nedbal, Robert Stolz u. a. - in russischer, polnischer, tschechischer, italienischer, schwedischer, spanischer, französischer, japanischer und ungarischer Sprache. In „Selten wie ein Feiertag“ (16.00 Uhr) ist der Musiker und Festivalleiter Vahid Khadem-Missagh zu Gast, „Lateinamerika in Österreich - eine mehrsprachige Mistura-Mezcla-Mischkulanz“ ist in den „Spielräumen Spezial“ ab 17.10 Uhr zu hören. Drei mehrsprachige Familienporträts stehen am Programm von „Moment am Feiertag“ (18.15 Uhr), ab 19.05 Uhr unternimmt „Memo“ einen Streifzug durch die sprachlich und konfessionell bunte Landschaft der christlichen Gemeinden Wiens. Zum Abschluss des Ö1-„Nationalfeiertags der Vielsprachigkeit“ beschäftigt sich „Opus - das Musikkolloquium“ (22.05 Uhr) mit der Vielsprachigkeit in Österreichs Musikinstitutionen.

Fe‘fe‘, Paschtu, Mandarin: Akustische Vignetten in 28 Sprachen

Am 26. Oktober feiert Ö1 die Vielsprachigkeit auch mit akustischen Vignetten über Wörter, Wendungen und Begriffe, die die jeweilige Sprache auszeichnen. Diese werden über den Tag verteilt zu hören sein. Menschen, die ins Deutsche eingewandert sind, erklären, wie sie manches besser in ihrer Erstsprache ausdrücken können – und anderes besser auf Deutsch. So kennt die Sprache Bangla/Bengali verschiedene Arten von „Du“, woraus man die Beziehungen der Sprechenden zueinander sofort herauslesen kann. Das bildreiche Persisch macht den Nachbarn wörtlich zu dem, „der im selben Schatten wohnt“, im Dänischen wiederum schätzt man das aus dem Deutschen eingewanderte und sehr nützliche Wort „fremdschämen“. Für die umständliche deutsche Konstruktion „sich die Haare schneiden lassen“ gibt es im Ukrainischen ein einziges Verb. Die akustischen Vignetten sind auch unter https://oe1.orf.at/vielsprachigkeit zu hören.

Von „Einwandern ins Deutsche“ bis zu „SAG’S MULTI!“

Rund um den Ö1-„Nationalfeiertag der Vielsprachigkeit“ ist „Sprache“ Thema in mehreren Sendungen. Am Sonntag, den 23. Oktober bringt „Lebenskunst“ (7.05 Uhr) einen Essay zu theologisch-linguistischen Themen, in den „Gedanken“ (9.05 Uhr) ist die Schriftstellerin und Gewinnerin des Bachmannpreises 2022 Ana Marwan zu Gast. Die „Gedanken für den Tag“ kommen von Preisträger/innen des Redewettbewerbs „SAG’S MULTI!“ (24., 25., 27.-29.10., jeweils um 6.56 Uhr), „Einwandern ins Deutsche“ ist Thema der „Radiokolleg“-Reihe „Wort.Schätze“ (24., 25., 27.10. jeweils um 9.30 Uhr). „Die deutsche Sprache und die Heilige Schrift“ stehen im Mittelpunkt von „Logos“ (29.10, 19.05 Uhr) und die „Gedanken für den Tag“ (31.10., 2.-5.11., jeweils um 6.56 Uhr) bringen „Dem Volk aufs Maul geschaut – Gedanken über die Lutherbibel“ vom evangelischen Bischof Michael Chalupka.

