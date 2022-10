„Fakt oder Fake“ mit Lilian Klebow, Angelika Niedetzky und Reinhard Nowak am 21. Oktober in ORF 1

Danach: „Thomas Stipsits: Stinatzer Delikatessen“ und „Was gibt es Neues? – Classics“

Wien (OTS) - Unglaubliche Internet-Videos, altbekannte Volksweisheiten und andere interessante Behauptungen stehen in einer neuen Folge von „Fakt oder Fake“ bei Clemens Maria Schreiner am Freitag, dem 21. Oktober 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1 auf dem Prüfstand. Über Tatsachen und Täuschungen rätseln dieses Mal Lilian Klebow, Angelika Niedetzky und Reinhard Nowak. Um 21.20 Uhr geht es weiter mit Musikkabarett vom Feinsten: Thomas Stipsits präsentiert seine „Stinatzer Delikatessen“ – die lustigsten Szenen aus seinen Programmen begleitet er mit seiner Gitarre. Und um 22.30 Uhr gibt es in den „Was gibt es Neues? – Classics“ ein Wiedersehen mit Highlights wie dem „Sockentupfer“ oder dem „Selbstkommer“ sowie mit Publikumslieblingen wie Michael Niavarani, Eva Maria Marold, Ulrike Beimpold, Gerold Rudle, Viktor Gernot und Co.

„Fakt oder Fake“ um 20.15 Uhr

Es kracht und zischt wieder bei den Experimenten, die Clemens Maria Schreiner und das „Fakt oder Fake“-Team ausgesucht haben. Schauspielerin Lilian Klebow, Comedian und „Die Comedy Challenge“-Mentorin Angelika Niedetzky sowie Kabarettist Reinhard Nowak bestaunen Tricks mit Cocktail-Gläsern und hinterfragen Volksweisheiten und bittere Nüsse.

„Thomas Stipsits: Stinatzer Delikatessen“ um 21.20 Uhr

Der 39-jährige Burgenländer hat schon eine beachtliche Karriere auf Österreichs Kabarettbühnen hingelegt. Deshalb präsentiert er in diesem „Quasi-Best-of“ die lustigsten Szenen aus früheren – und angeblich auch aus künftigen – Programmen. Musikalische Parodien sind bereits sein Markenzeichen geworden, deshalb greift er auch zur Gitarre und begeistert sein Publikum nicht nur mit Worten.

„Was gibt es Neues? – Classics“ um 22.30 Uhr

Vom „Sockentupfer“ bis zum „Selbstkommer“ – ein Wiedersehen mit den witzigsten Fragen und Antworten gibt es bei Oliver Baier in den „Was gibt es Neues? – Classics“. Beim Rückblick auf die Highlights aus mehr als 500 Sendungen sind diesmal die Rateversuche von u. a. Michael Niavarani, Eva Maria Marold, Ulrike Beimpold, Susanne Pöchacker, Gerold Rudle, Andreas Vitásek, Florian Scheuba, Thomas Maurer, Gerald Votava und Viktor Gernot zu sehen.

