Reminder: AVISO Pressekonferenz: Launch UNICEF-Kinderrechteschulen

Wien (OTS/RK) - Die Bildungsdirektion für Wien und UNICEF Österreich starten gemeinsam das Programm UNICEF-Kinderrechteschulen in Wien. In diesen Schulen lernen Kinder und Jugendliche nicht nur ihre Rechte kennen, sondern sie erleben ihre Schule auch als einen Ort, an dem Kinderrechte gelebt werden. Dadurch werden Kinder und Jugendliche dabei unterstützt, ihre Persönlichkeit besser zu entwickeln.

Ihre Gesprächspartner:innen sind:

Christoph Wiederkehr, MA, Vizebürgermeister der Stadt Wien & Stadtrat für Bildung, Jugend, Integration und Transparenz

Mag. Heinrich Himmer, Bildungsdirektor für Wien

Mag. Christoph Jünger, MBA, Geschäftsführer des Österreichischen Komitees für UNICEF

Dipl.-Ing.in Shams Asadi, Leiterin des Menschenrechtsbüros der Stadt Wien

Dipl. Päd. Richard Pregler, BEd, Schulleitung der am UNICEF-Programm teilnehmenden Ganztagsvolksschule Campus Donaufeld



Zeit: Montag, 24. Oktober 2022, 10.00 Uhr

Ort: BildungsHub, Bildungsdirektion für Wien, Wipplingerstr. 28, 1010 Wien

