Neue Partner:innen bei BDO

Wien (OTS) - Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen BDO freut sich über Verstärkung in der Partner:innenriege: Fünf Damen und drei Herren steigen zu Partner:innen auf.



Im Einzelnen sind dies in alphabetischer Reihenfolge:

Mag. (FH) René Berger ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und seit 17 Jahren im Unternehmen. Der Spezialist für Audit & Assurance, v.a. im Bereich Jahres- und Konzernabschlussprüfung und Beratung bei Rechnungslegungsfragen, pendelt zwischen den Standorten Wien und Graz. „Integrative Teamführung und Zusammenführung interner Kompetenzen ist mir ein besonderes Anliegen. Nur so schaffen wir beste Voraussetzungen für die Betreuung unserer Kund:innen“, erklärt der frischgebackene Partner.



Mit Wien, Linz und Graz ist Dr. Michael Huemer ebenfalls an mehreren Standorten tätig. Der Wirtschaftsinformatiker mit Schwerpunkt auf datengetriebener Prozessberatung unterstützt Kund:innen beim Aufbau einer datengetriebenen Organisation u.a. mit Process Mining und Business Intelligence. „Die steigende Datenmenge bietet großes Potenzial für die Optimierung von Unternehmen und Geschäftsprozessen. Aus Daten soll nachhaltiger Nutzen generiert werden. Dies möchte ich sowohl für unsere Kunde:innen als auch für BDO vorantreiben“, so Michael Huemer.



Julia Newertal, MSc, ist Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin und gerichtlich beeidete Sachverständige im Financial Services Bereich. Sie verfügt über 13 Jahre Erfahrung in der Prüfung und Beratung von Banken und beaufsichtigten Unternehmen. „Im Financial Services Bereich konnten wir in den letzten beiden Jahren ein starkes Wachstum von über 40% erzielen. Unsere Kund:innen schätzen dabei unseren ganzheitlichen Ansatz und die persönliche Betreuung. An diesen Grundpfeilern möchte ich auch in der Zukunft festhalten“, betont die Bankenexpertin.



Bereits seit elf Jahren ist Dr. Stephanie Novosel, MSc, Steuerberaterin mit Schwerpunkt International Tax bei BDO. In den vergangenen beiden Jahren fokussierte sie sich auf Aufbau und Leitung des Competence Centers für Covid-19-Förderungen. „Steuerberatung bedeutet für mich, Wegbegleiter:in und Sparringspartner:in für die Kund:innen zu sein. Um diese auch in schwierigen Zeiten optimal zu begleiten, ist ein solides Wissen und eine enge Zusammenarbeit erforderlich“, so die erfahrene Beraterin.



„Der Blick über die Grenze prägt meine tägliche Arbeit“, erklärt Mag. Katja Reichl, Steuerberaterin und nun auch Partnerin bei BDO. „Wir sind Full Solution Provider im Bereich Global Mobility und beraten als solcher Unternehmen mit grenzüberschreitend tätigen Mitarbeiter:innen.“ Dies umfasst u.a. die steuerliche, arbeitsrechtliche und sozialversicherungsrechtliche Beratung internationaler Personaleinsätze sowie Personalverrechnung und Tax Compliance Tätigkeiten für bzw. im Zusammenhang mit international tätigen Mitarbeiter:innen.



Mag. Claudia Sonnleitner ist studierte Juristin und diplomierte Personalverrechnerin. In ihren Verantwortungsbereich fällt die Payroll sowie das HR Tax Consulting im Süden Österreichs. Gemeinsam mit ihrem Team berät und betreut sie seit nunmehr 17 Jahren Kund:innen unterschiedlichster Branchen bei der Umsetzung der Personalverrechnung, in Arbeits-, Lohnsteuer- und Sozialversicherungsbelangen sowie im Risk Management. „Als Partnerin ist es mir wichtig, dass wir stärkenbasiert und agil arbeiten, um stets die besten Lösungen für unsere Kund:innen zu finden“, so die PV-Spezialistin.



Der Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und gerichtlich beeidete Sachverständige Mag. Bernd Spohn verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der Abschluss- und Bankenprüfung. Zu seinen weiteren Schwerpunkten zählen Innenrevision von Banken sowie die Leitung der Portfoliobuchhaltung einer Abbaubank. „An BDO schätze ich besonders, dass jede:r gefragt ist, sich einzubringen und jede begründete Meinung willkommen ist. Ich freue mich darauf, unser gemeinsames Wissen weiterhin effektiv für unsere Kund:innen zu nutzen. Dass dieser Ansatz der richtige ist, zeigt die Entwicklung des Bereichs Financial Services in den letzten Jahren“, betont Bernd Spohn.



Mag. Sanela Terko verfügt über die Ausbildung zur Steuerberaterin und 17 Jahre BDO Expertise. Sie leitet das Sustainability Accounting & Reporting Team und arbeitet als Mitglied der Accountancy Europe aktuell an der Entwicklung der Standards für die kommende erweiterte Nachhaltigkeitsberichtspflicht mit. Sie unterstützt Unternehmen bei der Implementierung der EU-Taxonomie und bei der Umsetzung bzw. Erfüllung der kommenden Berichtspflicht im nichtfinanziellen Bereich nach der CSRD.



„Die Mitarbeiter:innen sind die wichtigste Ressource eines Unternehmens – in Zeiten des Fachkräftemangels gilt dieser Satz heute mehr denn je. Umso mehr freue ich mich, dass wir fachlich wie menschlich hervorragende Führungskräfte aus unseren eigenen Reihen heranbilden können. Gemeinsam werden wir auch in Zukunft unter dem Zeichen der Quality und des Teamspirits für unsere Kund:innen da sein“, so Peter Bartos, Partner und Geschäftsführer bei BDO.

