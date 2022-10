Humanomed IT Solutions digitalisiert die Wiener Privatklinik

Neue Software ebody von Humanomed IT Solutions hebt die Pflegedokumentation der Wiener Privatklinik ins digitale Zeitalter

Wien / Klagenfurt (OTS) - Erfolgreiche Implementierung: ebody heißt die Software von Humanomed IT Solutions, die nun erfolgreich in der Wiener Privatklinik eingeführt wurde. Die Software bildet die gesamte medizinische und pflegerische Tätigkeit ab und übernimmt darüber hinaus Daten aus dem hauseigenen Verwaltungssystem. Somit werden die Bereiche Medizin, Pflege und Verwaltung digital miteinander vernetzt und ein Informationsaustausch auf einen Klick möglich.

Die webbasierte Technologie sorgt für eine sekundenschnelle, nachvollziehbare digitale Kommunikation und macht das gesamte System mobil. Der Zugriff ist über Standgeräte, Laptops am Pflegewagen oder auf Tablets in der gesamten Klinik jederzeit möglich. Auf diese Weise erhalten alle berechtigten Mitarbeiter:innen immer die gleichen und stets aktuellen Patienteninformationen und -werte. Das verhindert eine doppelte Dokumentation ebenso wie Informationsverlust und sorgt für eine enorme Zeitersparnis im Behandlungsprozess, was wiederum den Patient:innen zugute kommt.

Die Motivation für die Einführung von ebody sieht KR Nikolaus Winkler, Geschäftsführer der Wiener Privatklinik, vor allem im technischen Vorsprung: „Für uns als Wiener Privatklinik war und ist es wichtig, neben den neuesten medizinischen Technologien, wie z.B. eines Da Vinci Roboters, unseren Belegärzt:innen ebenfalls die neuesten IT-Lösungen in der Kommunikation und der Patientendokumentation anbieten zu können. Gerade die innovative IT-Technologie der Firma Humanomed, welche uns auch die Möglichkeit gab, vorhandene Prozesse exakt digital abzubilden, erspart den Pflegekräften sehr viel Dokumentationszeit, welche in weiterer Folge wieder den Patient:innen in der direkten Betreuung zu Gute kommt. Die neu heranwachsende Generation von Pflegekräften sieht diese Entwicklung sehr positiv und ist entsprechend aufgeschlossen, ihre tägliche Arbeit mit E-Body-Unterstützung noch besser erledigen zu können.“

Ärzt:innen-App und digitale Pflegedokumentation

Für die Ärzt:innen der Wiener Privatklinik wurde die Ärzt:innen-App von ebody weiterentwickelt und ist jetzt sowohl auf iOS Basis als auch bei Android verfügbar. Damit wird es den Ärzt:innen ermöglicht, über ihr Handy von überall und jederzeit auf die Patientendaten zuzugreifen, die Medikation einzusehen, Dekurse zu diktieren, alle Befunde zu beobachten und Medikamente und Dokumente zu vidieren.

In der Pflege ersetzt das Programm die bisherige Fieberkurve in Papierform und digitalisiert den gesamten Pflegeprozess von der Anamnese, über die Planung bis hin zum Durchführungsnachweis durch die einzelnen Berufsgruppen.

Zertifiziertes Medikations-Tool

Auch das nach EN ISO 13485:2016 als Medizinprodukt zertifizierte Medikationstool von ebody kommt in der Wiener Privatklinik zum Einsatz. Die Funktion des ebody Moduls Medikation dient der Dokumentation der elektronischen Anordnung von Arzneimitteln im Rahmen der Patientenbehandlung. Das Medikations-Tool unterstützt das medizinische Personal darin, bereits erhaltene Medikamente der Patienten zu erfassen. Das Modul Medikation ermöglicht dem medizinischen Personal - auch während der Behandlung - laufende Änderungen bei den zuvor angeordneten Medikamenten durchzuführen. Bei der Entlassung des Patienten dient das Tool zur Erfassung von Rezepten und als Übertrag der empfohlenen Medikamente in den Arztbrief. Zusätzlich wird die Ausgabe der Medikamente an die Patienten durch das Pflegepersonal unterstützt.

„Die erfolgreiche Implementierung von ebody in der Wiener Privatklinik stellt für eins einen besonderen Meilenstein dar. Wir freuen uns, den laufenden Klinikbetrieb mit unserer Software digitalisiert zu haben und so den Arbeitsalltag der Pflegekräfte und Ärzt:innen zu unterstützen und zu vereinfachen. Wir möchten uns herzlich für die ausgezeichnete und professionelle Zusammenarbeit bedanken, “ so DI Werner Hörner, Geschäftsführer HIT.

Die Projektumsetzung erfolgte Jänner 2021 bis Juli 2022 und wurde somit trotz pandemiebedingter Herausforderungen in nur eineinhalb Jahren umgesetzt. Verantwortlich für die Implementierung zeichnet ein Projektteam bestehend aus der Geschäftsführung, der kollegialen Führung sowie der IT-Leitung der Wiener Privatklinik. Unterstützt wurde das Team durch die Expert:innen von Humanomed IT-Solutions.

Über die Humanomed IT Solutions

Die Humanomed IT Solutions gehört zur Humanomed Gruppe, die seit über 45 Jahren private Gesundheitsbetriebe führt. Seit über 25 Jahren werden Softwareprodukte für Krankenhäuser, Rehabilitationszentren, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen programmiert. Das Know-how für die Produktentwicklung kommt maßgeblich aus der Zusammenarbeit mit den Anwendern in den eigenen Gesundheitseinrichtungen der Humanomed, zwei Privatspitälern und einem Rehabilitationszentrum. Mit dem Produkt ebody wurde ein webbasiertes Krankenhaus-Informations-System realisiert, das die Bereiche Medizin, Pflege und Verwaltung miteinander vernetzt. In Österreich setzen bereits über 30 Kliniken und Rehabilitationseinrichtungen mit über 5000 Betten ebody als KIS ein.

Mittlerweile arbeitet die Humanomed IT Solutions mit über 50 Mitarbeiter:innen in den Bereichen Softwareentwicklung, Projektmanagement, Machine Learning, Systemadministration und Data Science. www.ebody.at

Über die Wiener Privatklinik

Die Wiener Privatklinik wurde 1995 gegründet und ist ein Belegspital mit medizinischen Schwerpunkten in den Bereichen Unfallchirurgie, Onkologie, Orthopädie, Interne Medizin und allgemeine Chirurgie. Heute zählt die Wiener Privatklinik 250 Mitarbeiter:innen und wird von Prim. Dr. Walter Ebm und KommR Dipl.KH-Bw. Robert Nikolaus Winkler, geleitet. https://wiener-privatklinik.com/

