Neuer Kunstpreis: Belvedere Art Award

Das Belvedere und Vendome Projects loben den mit 20.000 Euro dotierten Belvedere Art Award biennal aus.

Wien (OTS) - Der 2022 neu etablierte Belvedere Art Award spiegelt zukunftsweisende Dynamiken in der Gesellschaft und in der zeitgenössischen Kunst wider. Der von Vendome Projects gestiftete Kunstpreis verfolgt eine inklusive, queer-feministische, zukunfts- und diversitätsorientierte Ausrichtung: in Resonanz zu aktuellen Diskursen und vor dem Hintergrund der vielfältigen Ausschlüsse im Museums- und Ausstellungsfeld, die sich nicht zuletzt in der Vergabe von Preisen zeigen.

Eine Nominierungs- und eine Auswahljury mit lokalen und internationalen Expert*innen ermitteln in einem zweistufigen Auswahlverfahren eine künstlerische Position als Preisträger*in. Fünf Juror*innen nominieren je zwei aufstrebende Künstler*innen mit Österreichbezug. Alter, Geschlecht oder Nationalität stellen dezidiert keine Kriterien dar. Eine Einzelausstellung der Preisträger*in mit begleitender Publikation im Belvedere 21 ist Teil des Awards.

Termine:

Jurysitzung am Montag, 28. November 2022

Preisverleihung im Belvedere 21 am Montag, 28. November 2022, 19 Uhr

Preisausstellung im Belvedere 21 von 8. September 2023 bis 18. Februar 2024



Nominierungsjury

Ivana Pilić, Co-Leiterin D/Arts, Wien

Neda Hosseinyar, Co-Präsidentin der Vereinigung bildender Künstlerinnen Österreichs (VBKÖ)

Mirela Baciak, Kuratorin steirischer herbst, Graz

Katharina Brandl, Künstlerische Leitung Kunstraum Niederoesterreich, Wien

Luca Lo Pinto, Künstlerischer Direktor MUSEO MACRO, Rom

Auswahljury

Elena Agudio, Künstlerische Co-Direktorin SAVVY Contemporary, Berlin / design. Direktorin Villa Romana, Florenz (ab Dezember 2022)

Charles Esche, Direktor Van Abbemuseum, Eindhoven

Mahret Ifeoma Kupka, Senior Kuratorin Museum Angewandte Kunst, Frankfurt a. M. / Gründungsmitglied Neue Deutsche Museumsmacher*innen

Stella Rollig, Generaldirektorin Belvedere

Felicitas Thun-Hohenstein, Initiatorin Belvedere Art Award / Professorin Akademie der bildenden Künste Wien

Preisverleihung Belvedere Art Award

Preisverleihung im Belvedere 21 am Montag, 28. November 2022, 19 Uhr





Datum: 28.11.2022, 19:00 - 21:00 Uhr

Ort: Belvedere 21

Arsenalstraße 1, 1030 Wien, Österreich

Url: http://www.belvedere.at

