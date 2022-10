Vienna Economic Council beschließt 22 neue Projekte für Wirtschafts- und Innovationsstrategie WIEN 2030

Klimafreundliche, innovative Leitprojekte stärken den Wirtschaftsstandort und sichern langfristig die wirtschaftliche Spitzenposition Wiens

Wien (OTS) - Einmal jährlich beschließt das für die Wirtschafts- und Innovationsstrategie WIEN 2030 eingerichtete Spitzengremium Vienna Economic Council unter Leitung des Wiener Finanz- und Wirtschaftsstadtrats Peter Hanke neue Projekte, die für die Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes maßgeblich sind. Mit der Herbst-Sitzung am 19. Oktober 2022 wurden 22 neue Leitprojekte beschlossen, die ab sofort umgesetzt werden.





Strategisches Umsetzen durch Leitprojekte

Ein besonderer Fokus von WIEN 2030 liegt auf wirtschaftsfördernden Leitprojekten zu technologischen Lösungen für hohe urbane Lebensqualität, Klimaschutz, Digitalisierung und hochtechnisierter Industrieproduktion in Wien.



In den letzten drei Jahren konnten insgesamt 77 Wiener Leitprojekte gewonnen werden, die den Wirtschaftswandel im 21. Jahrhundert federführend vorantreiben und an denen stetig gearbeitet wird. Allein 2022 sind 22 neue Leitprojekte dazugekommen. Die neuen Leitprojekte umfassen etwa die Nutzung von Abwärme zum Heizen von Gebäuden, Unternehmensgründungsprogramme, die positiv zur Klimawende beitragen, innovative Paketlogistik, Forschung zur klimafreundlichen Energiegewinnung sowie Ausbildungsinitiativen in Naturwissenschaft und Technik. Einzelne Projekte sind darauf angelegt in ausgewählten Stadtvierteln Innovation voranzutreiben, andere Projekte umfassen die ganze Stadt. Die Leitprojekte stellen auch sicher, dass Wien, wie im Klimapakt des Regierungsabkommens geplant, bis 2040 klimaneutral wird.



„In der Wirtschaftspolitik laufen alle Themen der Zukunft zusammen: die Energiewende, ein klimafreundlicher Umgang mit Ressourcen, Mobilität, Arbeit und Wohnen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir alle an einem Strang ziehen. Zukunftsweisende Wirtschaftspolitik denkt voraus und plant jetzt schon vor, wie wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten leben werden. Dabei verbinden wir wirtschaftliche Produktivität mit Klimaschutz und Innovation mit sozialer Gerechtigkeit“, so Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.





WIEN 2030 als gemeinsame Strategie

Um Wien wirtschaftlich bereit für die Zukunft zu halten, gibt es die Wirtschafts- und Innovationsstrategie WIEN 2030. Die Strategie wird von sämtlichen Stakeholdern des Standortes entwickelt und umgesetzt. WIEN 2030 bündelt die wirtschaftlichen Stärken der Stadt und baut diese durch gezielte Förderung von Projekten aus. Dabei arbeiten Sozialpartner*innen, Unternehmer*innen, Wissenschaft und Verwaltung intensiv zusammen. WIEN 2030 sichert eine koordinierte Kraftanstrengung aller Beteiligter für den Wirtschaftsstandort Wien.



„Wenn alle Beteiligten zusammenhelfen, gelingt uns der Sprung in ein neues Zeitalter. Das Ziel von WIEN 2030 ist, dass wir weiterhin gefestigt agieren können und auch in unvorhergesehenen Krisen handlungsfähig sind. Mit einem klaren Plan werden wir in Zukunft auch im internationalen Vergleich weiterhin so stark sein wie derzeit“, so Hanke.

Link zur Wirtschafts- und Innovationsstrategie WIEN 2030:

www.wien.gv.at/wien2030

Rückfragen & Kontakt:

Roberta „Louis“ Kraft

Mediensprecher Stadtrat Peter Hanke

Tel.: +43 1 4000-81211

E-Mail: roberta.kraft @ wien.gv.at

Susanne Jäger

Öffentlichkeitsarbeit WIEN 2030 – Wirtschaft & Innovation (MA 23)

Tel.: +43 1 4000-83069

E-Mail: susanne.jaeger @ wien.gv.at