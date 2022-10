Winzig: Starke Stimme für Ein-Personen-Unternehmen in der EU

Erster Ein-Personen-Unternehmen-Gipfel in Straßburg - Unternehmertum noch attraktiver machen

Straßburg (OTS) - "Wir geben Ein-Personen-Unternehmen (EPU) eine starke Stimme in der EU", sagt Angelika Winzig, ÖVP-Delegationsleiterin im Europaparlament, nach dem ersten EPU-Gipfel diese Woche in Straßburg. Diese neue Initiative wurde von Winzig gemeinsam mit der überparteilichen Organisation SME Connect und der Europaabgeordneten Maria Grapini ins Leben gerufen.

"Unser Ziel ist es, die Sichtbarkeit von EPU in der EU zu erhöhen. Denn obwohl ungefähr 60 Prozent aller Unternehmen in der EU Ein-Personen-Unternehmen sind, gab es bis jetzt noch keine vergleichbare Art der Vernetzung auf europäischer Ebene. Um den Austausch zu fördern, planen wir regelmäßige europäische EPU-Treffen", erklärt Angelika Winzig, die selbst eine erfahrene Unternehmerin ist. Beim Auftakt-Gipfel im Europaparlament in Straßburg waren Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus sieben verschiedenen Ländern vertreten, die sich im Gespräch mit EU-Abgeordneten und in zahlreichen Workshops austauschen konnten.

"Der Schwerpunkt muss auf dem Ausbau digitaler Fähigkeiten und Digitalisierung liegen. Zudem brauchen wir verständliche und leicht umsetzbare Regulierungen und eine Reduzierung der Bürokratie", betont Winzig. (Schluss)

