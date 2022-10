7 x Silber für elements und punkt & komma beim Annual Multi Media Award 2023

Salzburg (OTS) - Die Digitalagentur elements und die Content-Marketing-Agentur punkt & komma brechen ihren Rekord und holen beim diesjährigen Annual Multi Media Award, einem der bedeutendsten Digitalwettbewerbe in Österreich, Deutschland und der Schweiz, 7 x Silber. Damit positioniert sich das Salzburger Agenturduo nicht nur in Österreich auf dem ersten Platz, sondern im gesamten DACH-Raum.



Folgende Projekte wurden von der hochkarätigen Jury in den Kategorien "Website & Microsite" und "E-Commerce & Onlineshop" mit Silber ausgezeichnet:

Adelboden-Lenk: Kategorie Website & Microsite (www.adelboden-lenk.ch)

Fundermax: Kategorie Website & Microsite (www.fundermax.com)

Martini Sportswear: Kategorie E-Commerce & Onlineshop (www.martini-sportswear.com)

Secontec: Kategorie Website & Microsite (www.secontec.de)

Steiermark: Kategorie Website & Microsite (www.steiermark.com)

"Wir sind mächtig stolz! Die Tatsache, dass wir in diesem Jahr ganze sieben Awards nach Hause holen, unterstreicht einmal mehr, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Als Full-Service-Agentur liefern wir alles aus einer Hand und realisieren für unsere Kunden Visionen, die nicht nur lösungsorientiert, sondern auch erfolgreich sind", so Patrick Edelmayr, Geschäftsführer von elements.



Die Content- und Content-Marketing-Agentur punkt & komma holt sich mit ihren Projekten für Viega Österreich und Hiltl in den Kategorien "Content Marketing & Storytelling" die weiteren zwei Silber-Awards, was Geschäftsführerin Ines Eschbacher ganz besonders freut: "In diesem Jahr haben wir uns erneut selbst übertroffen. Als Agenturduo haben wir gemeinsam 7 x Silber geholt und damit unseren Rekord gebrochen. Die Auszeichnungen beweisen, dass sich die Zeitinvestition in kreative Konzepte lohnt. Im nächsten Jahr holen wir uns Gold!"



