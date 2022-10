Yapan Bio fügt neue Prozessentwicklungseinrichtung hinzu und erweitert Kapazität und Fähigkeiten bei Großmolekül-Therapeutika

Yapan kann nun die komplette Entwicklung und Herstellung von RNA-, DNA- und Gentherapieprodukten ausgehend von Plasmiden unterstützen

Einweihung der Erweiterung durch Kalvakuntla Taraka Rama Rao, einen Minister des Bundesstaats Telangana, und Führungskräfte von Piramal Pharma

Die neue Anlage ist Teil eines Expansionsplans in Höhe von 8 Mio. US-Dollar und stellt die erste größere Erweiterung seit der anfänglichen Investition von Piramal im Dezember 2021 dar.

Piramal Pharma Limited (PPL) gab heute bekannt, dass Yapan Bio seine Kapazitäten mit einer neuen Prozessentwicklungsanlage in Genome Valley, Hyderabad, Indien, erweitert hat.

PPL hält eine strategische Minderheitsbeteiligung an Yapan und vermarktet seine Dienstleistungen über Piramal Pharma Solutions (PPS), eine branchenführende, patientenzentrierte Auftragsentwicklungs- und Fertigungsorganisation (CDMO), die den globalen Pharma- und Biotech-Markt bedient.

Mit dieser Erweiterung hat Yapan seine Fähigkeit verbessert, die komplette Entwicklung und Herstellung von RNA-, DNA- und Gentherapieprodukten ausgehend von Plasmiden unterstützen. Die Erweiterung umfasst drei Upstream-Suiten (einschließlich Bio-Safety Level 2 Containment), ein Downstream-Prozessentwicklungslabor, ein analytisches Entwicklungslabor und die dazugehörige Infrastruktur. Die neuen Labore werden es Yapan ermöglichen, die Nutzung der GMP-Anlage zu optimieren, um die Herstellung von klinischem Versuchsmaterial für die Kunden zu unterstützen.

Die neue Anlage wurde in Anwesenheit von Herrn K.T. Rama Rao, Minister für Stadtverwaltung und Stadtentwicklung, Industrie und Handel sowie Informationstechnologie aus dem Bundesstaat Telangana, Frau Nandini Piramal, der Vorsitzenden von Piramal Pharma Ltd, Herrn Harinder S. Sikka, Group Director, Strategic Business, von Piramal Enterprises Limited, sowie Atin Tomar und Nirav Desai, den Gründern von Yapan Bio, eingeweiht. Auch Herr Jayesh Ranjan, IAS, Principal Secretary (IT, E&C) von der Regierung von Telangana, Herr Shakthi Nagappan, Director (LS) von der Regierung von Telangana und Herr Pachipala Dora Swamy von Touchstone Property Developers Private Limited waren während der Veranstaltung anwesend.

Der ehrenwerte Minister Herr K.T. Rama Rao erklärte: „Es ist ermutigend zu sehen, dass Yapan Bio und Piramal Pharma vom Genome Valley aus kontinuierlich expandiert haben. Dies ist ein Beweis für die Stärke der biotechnologischen Industrie von Telangana. Wir vom Bundesstaat Telangana arbeiten kontinuierlich mit der Industrie zusammen, um herauszufinden, wie wir unsere Maßnahmen und Anreize am besten auf ihre sich ständig weiterentwickelnden Bedürfnisse abstimmen können. Wir werden weiterhin ein Partner für Wachstum sein und dafür sorgen, dass Unternehmen wie Yapan Bio sich aus dem Cluster heraus weiterentwickeln können."

Frau Nandini Piramal, Vorsitzende von Piramal Pharma Ltd, kommentierte: „Diese neue Anlage, die Teil unseres Expansionsplans im Wert von 8 Millionen US-Dollar für Yapan Bio ist, stellt den ersten großen Schritt in der Partnerschaft von Piramal und Yapan seit unserer anfänglichen Investition im Dezember 2021 dar. Dies ist ein Beweis für unser Engagement für Yapan und das CDMO-Geschäft mit großen Molekülen sowie für unser Engagement für die Patienten. Mit dieser Investition kann das Team von Yapan eine größere Anzahl von Projekten durchführen als zuvor, was zur Entwicklung und Bereitstellung von neueren Produkten für die klinische Evaluierung und letztendlich zu besseren und schnelleren Behandlungen für Patienten führt."

Informationen zu Piramal Pharma Limited:

Dank End-to-End-Produktionskapazitäten an 15 Standorten weltweit und einem globalen Vertriebsnetz in über 100 Ländern bietet Piramal Pharma Limited (PPL) ein Portfolio von differenzierten Produkten und Dienstleistungen. Zu PPL gehören: Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen, Piramal Critical Care (PCC), ein Unternehmen für komplexe Generika für den Krankenhauseinsatz, und das India-Consumer-Healthcare-Geschäft, das rezeptfreie Produkte verkauft. Darüber hinaus hat PPL ein Joint Venture mit Allergan, einem führenden Unternehmen im Bereich der Augenheilkunde auf dem indischen Formulierungsmarkt, geschlossen. Im Oktober 2020 erhielt PPL eine Wachstumsinvestition von 20 % von der Carlyle Group.

Informationen zu Piramal Pharma Solutions:

Piramal Pharma Solutions (PPS) ist ein Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO), das End-to-End-Entwicklungs- und Herstellungslösungen für den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln anbietet. Wir bedienen unsere Kunden über ein weltweit integriertes Netzwerk von Standorten in Nordamerika, Europa und Asien. Dadurch sind wir in der Lage, ein umfassendes Spektrum von Dienstleistungen anzubieten, darunter Lösungen für die Arzneimittelforschung, Prozess- und pharmazeutische Entwicklungsdienstleistungen, Zubehör für klinische Studien, kommerzielle Lieferung von APIs und fertigen Darreichungsformen. Zudem bieten wir spezialisierte Dienstleistungen wie die Entwicklung und Herstellung von hochwirksamen APIs, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, sterile Abfüllung/Fertigstellung, Peptidprodukte und -dienstleistungen sowie wirksame feste orale Arzneimittel an. PPS bietet auch Dienstleistungen zur Entwicklung und Herstellung von Biologika an, darunter Impfstoffe, Gentherapien und monoklonale Antikörper. Dies wurde durch die Investition von Piramal Pharma Limited in Yapan Bio Private Limited ermöglicht. Unsere Erfolgsbilanz als zuverlässiger Dienstleister mit Erfahrung in verschiedenen Technologien macht uns zu einem bevorzugten Partner für innovative und generische Unternehmen weltweit.

Informationen zu Yapan Bio Pvt Ltd

Yapan Bio hat seinen Sitz in Genome Valley in Hyderabad, Indien, und hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz als Auftragsentwicklungs- und Herstellungsorganisation (CDMO) für große Moleküle. Yapan bietet Prozessentwicklung, Scale-up und cGMP-konforme Herstellung von Impfstoffen und Biologika/Bio-Therapeutika, einschließlich hochsicherer Produktklassen (bis BSL-2+), rekombinanter Impfstoffe, RNA/DNA-Impfstoffe, Gentherapien, monoklonaler Antikörper, therapeutischer Proteine und anderer komplexer Biologika. Die Gründer von Yapan, Atin Tomar und Nirav Desai, verfügen über 40 Jahre kombinierte Erfahrung in der globalen Biotechnologie-Industrie und haben sich auf die Bereiche Entwicklung, Herstellung und Kommerzialisierung von Impfstoffen und Biologika/Bio-Therapeutika spezialisiert. Im Jahr 2021 investierte Piramal Pharma Solutions in Yapan Bio, was es Yapan ermöglichte, das Unternehmen durch seine nächste Wachstumsphase zu führen.

