REMINDER zur virtuellen Pressekonferenz: Inflation frisst Produktion - die heimische Arzneimittelproduktion unter Druck

Freitag, 21. Oktober 2022, 10:30 Uhr via Microsoft Teams-Sitzung

Wien (OTS) - Die Inflation treibt die Kosten in allen Bereichen in die Höhe. Unternehmen der pharmazeutischen Industrie können diese Kostensteigerungen nicht wie andere an die Konsument:innen weitergeben. Dies und die zunehmend restriktiveren Rahmenbedingungen bei der Preisgestaltung von patentfreien Produkten machen den Druck für manche Unternehmen zur wirtschaftlichen Überlebensfrage.



Wir zeigen en Detail, was Arzneimittelproduktion heute und in Österreich heißt, wo die Belastung für heimische Unternehmen besonders hoch ist und welche Rolle Inflation und Preisregularien für sie spielen.



Ihre Gesprächspartner:innen sind:

Dr. Ilse Bartenstein , MA | Obfrau der Berufsgruppe Pharmaindustrie im Fachverband der Chemischen Industrie Österreichs der WKO und Geschäftsführerin der G.L. Pharma GmbH

, MA | Obfrau der Berufsgruppe Pharmaindustrie im Fachverband der Chemischen Industrie Österreichs der WKO und Geschäftsführerin der G.L. Pharma GmbH Mag. Katherina Schmidt | Geschäftsführerin der Pharmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H.

| Geschäftsführerin der Pharmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H. Dr. Bernhard Wittmann | Geschäftsführer der Sigmapharm Arzneimittel GmbH und Vizepräsident der PHARMIG

Datum: Freitag, 21. Oktober 2022

Uhrzeit: 10:30 bis ca. 11:30 Uhr

Ort: Online via MS Teams



Anmeldung: peter.richter @ pharmig.at

Der Microsoft Teams-Link wird Ihnen nach Ihrer Anmeldung zugesendet

Gerne können Sie Ihre Fragen bereits vorab an uns melden. Die Expert:innen stehen Ihnen aber natürlich auch während der Pressekonferenz für Fragen und Diskussionen zur Verfügung.

Über die PHARMIG: Die PHARMIG ist die freiwillige, parteipolitisch unabhängige Interessenvertretung der pharmazeutischen Industrie in Österreich. Die rund 120 Mitgliedsunternehmen (Stand Oktober 2022) mit ca. 18.000 Mitarbeitern decken den heimischen Arzneimittelmarkt zu gut 95 Prozent ab. Die Pharmig und ihre Mitgliedsfirmen stehen für eine bestmögliche Versorgungssicherheit mit Arzneimitteln im Gesundheitswesen und sichern durch Qualität und Innovation den gesellschaftlichen und medizinischen Fortschritt.

Virtuelle Pressekonferenz zu "Inflation frisst Produktion: die heimische Arzneimittelproduktion unter Druck"

Bitte melden Sie sich bei Herrn Peter Richter unter peter.richter @ pharmig.at an.



Der Microsoft Teams-Link wird Ihnen nach Ihrer Anmeldung zugesendet

Datum: 21.10.2022, 10:30 - 11:30 Uhr

Ort: Micrsoft Teams, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

PHARMIG - Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs

Peter Richter, BA MA MBA

Head of Communications & PR

+43 664 8860 5264

peter.richter @ pharmig.at

www.pharmig.at