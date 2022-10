Silvan ad Weißer Hof: Unermüdlicher Einsatz für Erhalt trägt erste Früchte

Wien (OTS/SK) - Gestern Abend verlautbarten mehrere Medien, dass das Land Niederösterreich für einen Weiterbetrieb des weißen Hofes der AUVA in Klosterneuburg gemeinsam mit der Pensionsversicherung und der Allgemeinen Unfallversicherung einen Kooperationsvertrag abgeschlossen hat. Konkret sollen seitens des Landes 100 Pflegebetten, von AUVA und PVA jeweils 25 Rehabilitationsbetten, zugesichert werden. „Wir freuen uns, dass sich der unermüdliche Einsatz von Patient*innen, der Belegschaft und den Betriebsrät*innen bezahlt gemacht hat“, so SPÖ-Abgeordneter Rudolf Silvan, der sich seit Jahren ebenfalls für den Erhalt des Weißen Hofes als Gesundheitseinrichtung stark macht, am Donnerstag gegenüber dem Pressedienst der SPÖ. ****

Allerdings bleibt ein Wermutstropfen, denn das Land NÖ will den Weißen Hof nicht selbst als Betreiber führen. Hier will Silvan, der Mitglied im Gesundheitsausschuss des Nationalrates ist, genau darauf schauen, welcher private Betreiber einsteigen möchte. In der Vergangenheit war unter anderen oftmals vom ÖVP-nahen Investor Rene Benko die Rede, aber „eine Einrichtung die in Europa einzigartig ist, darf nicht an jemanden verscherbelt werden, der nur Profit daraus schlagen möchte“, stellt der SPÖ-Abgeordnete klar. Rein gewinnorientierte Unternehmungen wie zum Beispiel Senecura (Eigentümer ist eine französische Aktiengesellschaft) oder die Premiqamed Gruppe der Uniqa unter dem ÖVP-nahen Geschäftsführer Julian Hadschieff dürften hier keinesfalls zum Zug kommen, wenn es nach Silvan geht. Der Erhalt der Gesundheitseinrichtung auf hohem Niveau und der unzähligen Arbeitsplätze haben für den Gewerkschafter oberste Priorität.

Dass das Einlenken der Landeshauptfrau Mikl-Leitner just zu einem Zeitpunkt kommt, an dem die ÖVP Niederösterreich dank der gut durchachten Konzepte von Franz Schnabl und seiner SPÖ Niederösterreich mit dem Rücken zur Wand steht, hält Silvan für keinen Zufall. Mit Ablenkungsmanövern der Landeshauptfrau, die von den jüngsten Korruptionsvorwürfen gegen die ÖVP ablenken sollen, war zu rechnen. Wer sichergehen möchte, dass dieses Versprechen nach der Landtagswahl in Niederösterreich im Sinne der Patient*innen und des Personals umgesetzt wird, der sollte bei der kommenden Landtagswahl seine Stimme der SPÖ Niederösterreich leihen und damit den Fortbestand des Weißen Hofes sichern. Denn ob sich die ÖVP Niederösterreich auch nach der nächsten Wahl an dieses Versprechen erinnern kann, ist nicht sicher, schloss Silvan. (Schluss) PP/ls

