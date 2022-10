MORGEN, PK „Durch Explosion der Energiekosten droht Nahversorger-Sterben“ am 21. Oktober in der WKÖ

einen verzweifelten Hilferuf richten tausende selbständige Nahversorger an die Bundesregierung und fordern dringend effektive Maßnahmen gegen die explodierenden Energiekosten.

Mehr als 1.600 Standorte der Lebensmittelhändler ADEG, Nah&Frisch, SPAR und UNIMARKT werden in Österreich von selbständigen Kaufleuten betrieben – ein Großteil davon im ländlichen Raum. Gemeinsam beschäftigen sie mehr als 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hinzu kommen tausende, unabhängige – das heißt nicht über Handelsorganisationen strukturierte – Lebensmittelhändler:innen in Österreich. Etliche von ihnen sind akut in Ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht. Doch der wahre Energiekostentsunami steht erst bevor.

Daher lädt der Fachverband des Lebensmittelhandels der Wirtschaftskammer Österreich zur Pressekonferenz

„Durch Explosion der Energiekosten droht Nahversorger-Sterben“

am Freitag, 21. Oktober 2022 um 10 Uhr

in der Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstr. 63, 1040 Wien, Saal 2.

Johann Peter Buchmüller , Präsident der Wirtschaftskammer Salzburg, selbständiger ADEG-Kaufmann

, Präsident der Wirtschaftskammer Salzburg, selbständiger ADEG-Kaufmann Christian Prauchner, Bundesobmann der Lebensmittelhandels, selbständiger SPAR-Kaufmann

Bundesobmann der Lebensmittelhandels, selbständiger SPAR-Kaufmann Wolfgang Benischko, Vize-Obmann des Lebensmittelhandels, selbständiger Nah & Frisch Kaufmann

Vize-Obmann des Lebensmittelhandels, selbständiger Nah & Frisch Kaufmann Christof Kastner, Vize-Obmann des Lebensmittelhandels, geschäftsführender Gesellschafter der KASTNER-Gruppe und selbständiger Nah & Frisch Kaufmann

Vize-Obmann des Lebensmittelhandels, geschäftsführender Gesellschafter der KASTNER-Gruppe und selbständiger Nah & Frisch Kaufmann Andreas Haider, Geschäftsführer UNIGruppe

