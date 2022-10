Partnerschaft von Cantourage und Pure Pharma ermöglicht erstmals Import von medizinischem Cannabisblüten aus Deutschland in die Schweiz und stärkt Versorgungssicherheit von Schweizer Patienten

Berlin (ots/PRNewswire) -

Cantourage und Pure Pharma gehen eine Partnerschaft ein, um Schweizer Patienten mit hochwertigem medizinischem Cannabis zu beliefern.

Produkte ab Anfang 2023 in Schweizer Apotheken erhältlich.

Cantourage, die führende europäische Plattform für medizinisches Cannabis und das Schweizer Pharmaunternehmen Pure Pharma verkünden heute ihre Partnerschaft, welche erstmals die Belieferung der Schweiz mit hochwertigem medizinischem Cannabis ermöglicht. Pure Pharma kann damit als eines der ersten Pharmaunternehmen in der Schweiz Cannabisarzneimittel in verschiedenen Darreichungsformen anbieten.

Philip Schetter, CEO von Cantourage, sagt: "Mit Pure Pharma haben Patienten in der Schweiz nun erstmals Zugang zu hochwertigem, medizinischem Cannabis aus Deutschland. Die Partnerschaft mit einem führenden Schweizer Arzneimittelunternehmen ist ein starker Beleg, für den Bedarf des Markts nach genau dieser Art von Produkten. Durch das innovative Geschäftsmodell von Cantourage, Cannabis aus der ganzen Welt nach Europa zu importieren, können wir bestmöglich die Versorgung des europäischen Markts sicherstellen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Pure Pharma, um diese nun auch in die Schweiz einzuführen."

Andreas Fäh, CEO der Pure Pharma AG kommentiert: "Durch die Partnerschaft mit Cantourage können wir Schweizer Patienten unsere medizinischen Produkte zur Verfügung stellen. Die Zusammenarbeit mit Cantourage verstärkt nicht nur unser Produktportfolio, sie erweitert auch die Therapiemöglichkeiten für Anwender und Patienten in der Schweiz. Wir sehen ein hohes Interesse an Cannabinoid-Therapien und sind froh darüber, zur Erweiterung des Angebots beitragen zu können."

Über Cantourage GmbH

Cantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für medizinisches Cannabis. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2019 von den Branchenpionieren Dr. Florian Holzapfel, Norman Ruchholtz und Patrick Hoffman gegründet. Cantourage ermöglicht es Produzenten aus aller Welt, ihr Produkt schneller und kostengünstiger auf den wachsenden und profitablen europäischen Markt zu bringen und dabei höchste europäische Qualitätsstandards zu garantieren und weiterzuentwickeln. Das Unternehmen bietet Produkte in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol in pharmazeutischer Qualität.

Über Pure Pharma

Pure Pharma versorgt den Arzneimittelmarkt mit qualitativ hochwertigen medizinischen Cannabisprodukten. Sie ist ein zuverlässiger und wissenschaftlich fundierter Partner für den Schweizer und Europäischen Markt. Als Teil der Pure Gruppe greift Sie dabei auf jahrelange Cannabis-Expertise und Know-How der weltweit führenden Cannabis-Forschung zur genombasierten Züchtung der Puregene AG zurück. Das Team aus führenden Experten hat es sich zur Aufgabe gemacht, allen Patienten das volle Potenzial der Cannabispflanze und deren Wirkstoffe zielgerichtet zur Verfügung zu stellen.

