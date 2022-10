Waitz zur neuen Gentechnik: Großkonzerne gefährden mit GVO-Patenten Ernährungssicherheit

Deregulierungspläne der Kommission unterlaufen Vorsorgeprinzip

Wien/Brüssel (OTS) - Ein heute veröffentlichter Bericht von Global2000, Arche Noah und IG Saatgut zeigt auf, dass die Agrarchemiekonzerne Coverta und Bayer gemeinsam weltweit 1549 Patente für sogenannte neue-Gentechnik Pflanzen angemeldet haben. Zusammen kontrollieren sie jetzt schon 40% des globalen Saatgutmarkts.

Das Problem dahinter sieht Thomas Waitz, Abgeordneter zum Europäischen Parlament und Ko-Vorsitzender der Europäischen Grünen Partei in einer drohenden Abhängigkeit der europäischen Lebensmittelproduktion: „Einerseits argumentieren die Agrarchemiekonzerne, dass die neue Gentechnik nicht von herkömmlicher Züchtung unterscheidbar ist, andererseits soll genau dieses Saatgut nun patentiert werden. Die Argumentation geht sich nicht aus. Der Ansprung an Patenten zeigt, dass es hier um Milliardenprofite und um Kontrolle sowie Marktvorherrschaft im Lebensmittelbereich geht. Bäuer*innen sollen in ihrer Produktion von patentiertem Saatgut abhängig sein. Das dazugehörige Spritzmittel wird von den gleichen Konzernen gleich mitgeliefert. Am Ende des Tages werden wir uns die Frage stellen müssen: Können wir zulassen, dass Saatgut und Pflanzen patentiert werden, wenn es die Ernährungssicherheit gefährdet?“

Thomas Waitz appelliert an die Europäische Kommission, nicht vorschnell zu handeln und das Vorsorgeprinzip einzuhalten: „Hier geht es um die Ernährungssicherheit unserer Bürger*innen und Unabhängigkeit der Bäuer*innen. Die angekündigte Revision der GVO-Gesetze darf das EU-Vorsorgeprinzip und die Saatgutvielfalt nicht untergraben.“

