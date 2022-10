Maria Eder übernimmt Personalleitung an der MedUni Wien

Wien (OTS) - Maria Eder übernimmt mit 1. November 2022 die Leitung der Abteilung Personal und Personalentwicklung an der Medizinischen Universität Wien. Eder war zuletzt für die Personalagenden von Deloitte Österreich zuständig.

Maria Eder verantwortet ab Anfang November die Personalagenden der Medizinischen Universität Wien, die mit rund 6.000 Mitarbeiter:innen zu den bedeutendsten Spitzenforschungsinstitutionen Europas im biomedizinischen Bereich zählt und mit rund 8.000 Studierenden die größte medizinische Ausbildungsstätte im deutschsprachigen Raum darstellt. Eders Ziel ist es, die Abteilung Personal und Personalentwicklung zu einer modernen und serviceorientierten Ansprechpartnerin für die Mitarbeiter:innen weiterzuentwickeln. „Ich bin begeistert von den Leistungen der MedUni Wien, die gemeinsam mit dem Universitätsklinikum AKH Wien als eine der Top-25 Health Care Organisationen weltweit ausgezeichnet wurde. Die hoch engagierten Kolleginnen und Kollegen, die hier arbeiten, machen diese herausragenden Leistungen erst möglich. Deshalb möchte ich als Leiterin der Personalabteilung die Mitarbeiter:innen in allen Prozessen an erste Stelle setzen – und ich freue mich schon sehr auf diese neue Aufgabe“, so die neue Abteilungsleiterin über ihre künftige Funktion.

Die 34-Jährige studierte Wirtschaftsberatung und Unternehmensführung an der Fachhochschule für Wirtschaft und Technik in Wiener Neustadt mit der Spezialisierung auf Organisationsentwicklung und Personalmanagement. Seit 2010 war Eder beim Wirtschaftsprüfungs-, Steuerberatungs- und Consultingunternehmen Deloitte Österreich im Bereich Human Resources tätig und führte zuletzt vier Jahre lang die HR-Abteilung.

