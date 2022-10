Rittisberg eröffnete neue Kombibahn

Ramsau am Dachstein (OTS) - Am Rittisberg lud man zur Jungfernfahrt. Zahlreiche Gäste waren gekommen, um an der ersten Fahrt der neuen Rittisbergbahn teilzunehmen. Die flexible Aufstiegshilfe aus Sesseln und Gondeln ermöglicht ein erweitertes Winterfreizeitangebot und soll den Rittisberg in die Zukunft führen.

Im obersteirischen Urlaubsort Ramsau am Dachstein befindet sich der größte Erlebnisberg der Steiermark: der Rittisberg. Das beliebte Familienausflugsziel konnte im Vorjahr sein 50-jähriges Bestehen feiern. Ein Jubiläum, das mit einer Großinvestition begangen wurde. Über acht Millionen Euro flossen in die Errichtung der neuen Kombibahn TMX 6/10, die am heutigen Freitag, 21. Oktober, nach halbjähriger Bauzeit feierlich eröffnet werden konnte. Zahlreiche Gäste waren der Einladung gefolgt und haben an der Jungfernfahrt bis zur Bergstation auf 1500 Metern Seehöhe teilgenommen. Mit dabei auch Ramsaus Bürgermeister Ernst Fischbacher, der in seiner Rede die Nachhaltigkeit des Projekts unterstrich: „In Qualität zu investieren, war die Intention für dieses Projekt. Mit Mut und Engagement ist es dem Team gelungen, innerhalb der vorgesehenen Zeit einen Leitbetrieb in Ramsau am Dachstein zu errichten, der viele Generationen von Gästen und Nutzern erfreuen wird.“

Durch die neue Seilbahn kann jedoch nicht nur die Qualität der Beförderung erhöht, sondern auch ein erweitertes Winterangebot geschaffen werden, wie Rittisbahn-Betreiber Manfred Engelhardt in seiner Ansprache hervorhob: „Die Kombination aus Sesseln und Gondeln passt sich flexibel den Bedürfnissen unserer Gäste an. So können wir am Rittisberg nicht mehr nur das Skifahren, sondern zusätzlich viele weitere Wintersportarten ermöglichen.“

Neues Freizeitangebot ab dieser Saison

In den vergangenen Jahren wurde vor allem das Freizeitangebot im Sommer massiv ausgebaut. Die neue Kombibahn macht dies nun auch im Winter möglich. „Durch die neue Aufstiegshilfe können wir neben dem Skifahren erstmals auch ein Angebot in den Bereichen Langlaufen, Tourenskigehen sowie Winter- und Schneeschuhwandern schaffen“ , so Engelhardt. Umgesetzt wird dies schon in diesem Winter. Ab der kommenden Saison wird der Rittisberg das über 200 km lange Langlaufnetz von Ramsau am Dachstein durch die neue Höhenloipe „Rittisberg 1500“ erweitern. Die Strecke ist sowohl für den klassischen als auch für den Skating-Stil geeignet und wird sich auf einer Länge von 5,2 Kilometern erstrecken. Ausgehend von der neuen Bergstation gleiten Langläufer und Langläuferinnen künftig im Rundkurs um das Gipfelkreuz und können dabei die herrliche Aussicht auf das Dachsteinmassiv genießen.

Hüttenwandern nun auch im Winter



Auch kulinarische Wanderungen werden durch die neue Kombibahn nun erstmals auch im Winter möglich. Beginnend an der Bergstation führen Winterwanderwege zum Gipfelkreuz und zu den umliegenden Hütten, die mit prasselndem Kaminfeuer und lokalen Spezialitäten aufwarten. Auch für Tourenskigeher und Schneeschuhwanderer kann ein umfangreiches Angebot ab der kommenden Saison geschaffen werden: „Die neue Bahn ermöglicht es, den Rittisberg künftig mit jedem Wintersportgerät zu nutzen“ , so Engelhardt. Weiterer Pluspunkt: Die neue Kombibahn erleichtert auch den Transport der Schlitten für die beleuchtete Nachtrodelbahn am Rittisberg.

Aufschwung für die gesamte Region



Aufgrund des neuen Angebots wird auch eine dementsprechende Steigerung der Besucherzahlen erwartet. Und das nicht nur am Rittisberg. „ Diese neue Infrastruktur wird den Tourismus in der gesamten Region Schladming-Dachstein stärken“ , ist sich Engelhardt sicher. Zu den Profiteuren gehören auch Gastronomie und Hotellerie. Schließlich soll die neue Kombibahn den Rittisberg und damit auch die ganze Urlaubsregion für Gäste noch ein Stück attraktiver machen.

Tag der offenen Tür

Gelegenheit eine Gratisfahrt mit der neuen Kombibahn zu unternehmen, gibt es am morgigen Samstag, 22. Oktober, von 11 bis 15 Uhr. Dabei können auch die neue Tal- und Bergstation bei freiem Eintritt besichtigt werden. Der Kennenlerntag eignet sich auch perfekt für einen Familienausflug: Geöffnet haben die Sommerrodelbahn „Rittisberg-Coaster“, die Bogensportanlage, der Höhenspielplatz und der in diesem Jahr neu eröffnete Märchenweg.

Infobox Seilbahndaten:

Seilbahnart: Kombibahn TMX 6/10

Förderkapazität in Pax/h: 2.200

Fahrmittel: 30 Sessel / 10 Gondeln

Fahrzeit in min: 3 min.

Geschwindigkeit in m/s: 5

Stützenanzahl: 10

Förderseil Durchmesser in mm: 48

