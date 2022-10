Bundesheer: Verteidigungsministerin Tanner besucht Generalversammlung der Österreichischen Unteroffiziersgesellschaft

Interessensvertretung der Unteroffiziere tagt in Wien

Wien (OTS) - Am Mittwoch, den 19. Oktober 2022, besuchte Verteidigungsministerin Tanner die Generalversammlung der Österreichischen Unteroffiziersgesellschaft in der Maria-Theresien-Kaserne in Wien. Bei der Versammlung wurden tagesaktuelle Herausforderungen des Unteroffizierskorps im Österreichischen Bundesheer besprochen sowie Informationen unter den einzelnen Landesorganisationen ausgetauscht.

„Die jungen Unteroffiziere sind die Zukunft des Bundesheeres. Die Soldatinnen und Soldaten des Unteroffizierskorps leisten im täglichen Dienstbetrieb, bei Ausbildungen, Übungen und vor allem bei den nationalen und internationalen Einsätzen des Österreichischen Bundesheeres Großartiges. Der regelmäßige Austausch ist mir wichtig und notwendig für eine weitere gute Zusammenarbeit im Österreichischen Bundesheer“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner bei ihrem Besuch.

Die Österreichische Unteroffiziersgesellschaft (ÖUOG) will unabhängig politischer Gesinnungen aber in enger Zusammenarbeit mit der Personalvertretung und auch mit den Kommandounteroffizieren des Bundesheeres die Anliegen des österreichischen Unteroffizierskorps als stärkste Personengruppe des Bundesheeres intern und extern weitertragen. Sie setzt sich aus neun Landesverbänden zusammen, als Dachverband koordiniert sie die Interessen der Länder auf vertritt diese auf Bundesebene.

Die ÖUOG wurde im Jahr 1967 als überparteiliche Organisation gegründet. Zur damaligen Zeit gab es noch keine Personalvertretung, daher wurde eine Interessensvertretung vorwiegend für die Unteroffiziere des Präsenzstandes gegründet. Im späteren Verlauf wurde sie auf die ebenso wichtigen Personengruppen der Miliz aber auch auf die Unteroffiziere des Ruhestandes ausgeweitet.





