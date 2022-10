ARBÖ: „Caravan-Salon Austria“, „Erste Bank Open“, Herbstferienverkehr und Linz-Marathon sorgen für Staus am Wochenende

Wien (OTS) - Das Verkehrsgeschehen dieses Wochenende wird unter anderem vom Start der Herbstferien in fünf deutschen Bundesländern und das Ende dieser in zwei deutschen Bundesländern und Teilen der Niederlande geprägt. Auch der „Caravan-Salon Austria“ in Wels, dass „Erste Bank Open“ in Wien sowie der Marathon in Linz tragen das ihre zu Staus und Sperren bei.

Auch dieses Wochenende heißt es wieder für zahlreiche Schülerinnen und Schüler „auf in die Herbstferien“. Dies betrifft die deutschen Bundesländer Brandenburg, Berlin, Hessen, Saarland, Sachsen-Anhalt. Aber auch in Frankreich, Teilen der Niederlande und Ungarn starten in die Herbstferien. Für ihre „Leidensgenossinnen und – genossen“ in den deutschen Bundesländern Hamburg und Schleswig-Holstein und dem Norden der Niederlande bedeutet das Wochenende allerdings das Ende der schulfreien Zeit.

Auch diesmal wird der Samstag vermutlich der Hauptreisetag. Die längsten Verzögerungen vorm Vormittagsstunden bis in die Nachmittagsstunden erwarten die ARBÖ-Verkehrsexperten auf folgende Staustrecken:

Pyhrnautobahn (A9), vor den Gegenverkehrsbereichen zwischen Gratkorn und Übelbach sowie zwischen St. Pankraz und Windischgarsten

Tauernautobahn (A10), im Bereich zwischen dem Knoten Pongau und dem Knoten Salzburg

Brennerautobahn (A13), in den Baustellenbereichen zwischen Innsbruck und der Mautstelle Schönberg

Fernpassstrecke (B179), vor den Tunnelportalen des Lermoosertunnels und des Grenztunnels Vils/Füssen bzw. zwischen dem Grenztunnel und Reutte-Süd



Auch an den Grenzen wird man vermutlich ein starkes Nervenkostüm brauchen. Bei der Einreise nach Österreich wird der Karawankentunnel auf der Karawankenautobahn (A11) das „Nadelöhr Nummer 1“. Bei der Ausreise sind die „Hotspots“ die Grenzübergänge Kufstein/Kiefersfelden auf der Inntalautobahn (A12), Suben auf der Innkreisautobahn (A8) und Walserberg auf der Westautobahn (A1)





Zwtl.: „Caravan Salon Austria“ bringt zehntausende Besucher nach Wels

Noch bis Sonntag, 23.10.2022, wird Wels zum „Mekka für Campingbegeisterte“ in Österreich. Zum Messegelände in der zweitgrößten Stadt in Oberösterreich werden zehntausende Besucher strömen. Vor allem am Samstag und Sonntag sind längere Verzögerungen auf den Straßen rund das Veranstaltungsgelände nicht auszuschließen. „Mit einer Parkplatznot ist eher nicht zu rechnen, da genügend Parkplätze vorhanden sind. Unser Partner-Club CCA ist ebenfalls auf der Messe vertreten. Neben Informationen über die Leistungen und Vorteile des CCA gibt es auch interessante Vorträge zu den Themen Anhänger und Vormerkdelikte. Für ARBÖ und CCA-Mitglieder gibt es beim Eintritt 11,5 Prozent Ermäßigung“, wissen die ARBÖ-Verkehrsexperten.

Zwtl.: „Erste Bank Open“ als Zuschauermagnet in Wien

Am kommenden Wochenende startet das heurige „Erste Bank Open 500“ in der Wiener Stadthalle. Von Samstag, 22.10.2022 bis Sonntag, 30.10.2022 werden die Teilnehmer, wie Stefanos Tsitsipas, Cameron Norrie oder Lokalmatador Dominik Thiem um den Turniersieg spielen. Bereits zur Qualifikation am Samstag und Sonntag werden längere Verzögerungen rund um die Stadthalle, z. B. Gablenzgasse, Hütteldorfer Straße oder Neubaugürtel nicht ausbleiben. Die generelle Kurzparkzone gilt an den beiden Tage zwar nicht, dennoch sollten Anrainer-Parkplätze, außer für die Berechtigten, tabu sein. Der ARBÖ empfiehlt Autofahrer beim Parken auf die Märzparkgarage und die Stadthallengarage, bei denen es Veranstaltungspauschalen gibt, auszuweichen. Oder auf die Öffis, wie der U6, den Straßenbahnlinien 6, 9, 18, 49 und die Buslinie 48A umzusteigen.





Zwtl: Linz-Marathon sorgt für Sperre in Landeshauptstadt=

Am kommenden Sonntag geht der 20. Linz Marathon über die Straßen der oberösterreichischen Landeshauptstadt. Rund 20.000 Teilnehmer und 100.000 Besucher machen die Veranstaltung zur zweitgrößten in Österreich. Neben dem Hauptbewerb gehen auch noch 6 weitere Bewerbe über die Strecke mit dem Start auf der Voestbrücke auf der Mühlkreisautobahn (A7) und dem Ziel am Hauptplatz. Im Zuge des Marathons kommt es zu umfangreichen Straßensperren. Die VOEST-Autobahnbrücke auf der Mühlkreisautobahn (A7) wird von 2 Uhr bis ca. 12 Uhr gesperrt. Die Autobahnabfahrten Neue Welt und Wiener Straße, sowie die Nibelungenbrücke sind nicht befahrbar. Auch zahlreiche andere Verbindungen wie die Wiener Straße stadteinwärts aber der Lunzer Straße sowie der Hauptplatz werden für den Verkehr gesperrt sein. Die genauen Details zu den Sperren sind auch unter https://www.linzmarathon.at/de/rund-um-das-rennen/verkehrsinfo.html und unter der ARBÖ-Verkehrs-Hotline 050/123 123 abrufbar.

„Für Autofahrer werden Umleitungstrecken eingerichtet. Die Umleitung Nord führt über die Leonfeldenerstraße und die Harbacherstraße sowie die Hauptstraße stadtauswärts. Die Umleitung West geht über den Tunnel Bindermichl auf der A7, der B139, dem Römerbergtunnel und der Oberen Donaulände zur Nibelungenbrücke. Die Umleitung Ost geht über Perg und die Steyregger Brücke auf die Mühlkreisautobahn“, weiß ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.

Generell ist es für Autofahrer in Linz am Sonntag empfehlenswert großräumig auszuweichen bzw. auf den Ersatzverkehr der Linz AG Linien und die Shuttle-Busse umzusteigen. Benutzer der öffentlichen Verkehrsmittel können sich telefonisch unter 0732/3400-7000 oder online unter www.linzag.at über Einschränkungen informieren-

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

ARBÖ Interessenvertretung, Kommunikation & Medien

Informationsdienst

Tel.: 0043(0)50 123 123

id @ arboe.at

www.arboe.at