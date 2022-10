VAPIANO Pastareport

Pasta – Die Alleskönnerin der italienischen Küche

Baden (OTS/Marketagent) - Jährlich findet am 25. Oktober der „World Pasta Day“ statt, um die vielfältigen Teigwaren der italienischen Küche zu feiern. Diesen Tag haben die italienische Restaurant-Kette VAPIANO und das Markt- und Meinungsforschungsinstitut Marketagent zum Anlass genommen, die Pasta-Vorlieben der heimischen Bevölkerung zu untersuchen. Fazit: Spaghetti, Fusilli & Co sind besonders wegen ihrer Vielfältigkeit beliebt und kommen hierzulande bei über drei Viertel mehrmals im Monat daheim auf den Tisch.

„ Österreichische Gemütlichkeit und italienisches Dolce Vita - das scheint gut zusammen zu passen. Zumindest sind die heimischen Befragten davon überzeugt, dass die Österreicher*innen und die Nachbar*innen in Italien es am besten verstehen, sich auf die schönen Dinge des Lebens zu konzentrieren “, gibt Thomas Schwabl, Geschäftsführer von Marketagent, einen ersten Blick in die Umfrageergebnisse. Mit dem italienischen Lebensgefühl verbindet man hierzulande vor allem Genuss, Zeit mit der Familie und für die kleinen Freuden des Lebens. Auch kulinarisch liegt unser südliches Nachbarland hierzulande weit oben. Dürfte die heimische Bevölkerung nur noch eine einzige Küche für den Rest ihres Lebens essen, rangiert zwar die österreichische Küche an erster Stelle, ein Viertel würde sich jedoch für Essen dall'Italia entscheiden.

Pasta, basta!

Nicht klar entscheiden können sich die Österreicher*innen bei der Frage, ob eher Pasta oder Pizza die Definition der italienischen Kulinarik ausmacht: Für 42,9% gehört einfach beides gleichermaßen dazu, 29,7% tendieren eher zu Pasta als Inbegriff des italienischen Essens. Denn die Teigwaren sind wahre Alleskönner: Jede*r Zweite*r schätzt daran, dass man je nach unterschiedlicher Pasta-Sauce gleich ein neues Gericht zaubern kann. Außerdem finden die Umfrage-Teilnehmer*innen, dass diese italienische Nationalspeise satt macht (38,3%), köstlich schmeckt (37,3%) und für jeden etwas dabei ist (32,1%). Kein Wunder also, dass es hierzulande so eine beliebte Mahlzeit ist. Drei Viertel essen zuhause mehrmals im Monat oder häufiger Pasta. Bei einem Sechstel kommt die Speise sogar mehrmals die Woche auf den Teller. Die beste Zeit dafür ist für die Hälfte zu Mittag, gefolgt vom Abend (28,1%). Für 2 von 10 ist die Zeit zweitrangig und sind der Meinung, dass man Pasta immer essen kann.

Zumindest bei Pasta kommt es anscheinend doch auf die Länge an: Denn Spaghetti ist hierzulande mit Abstand die liebste Nudel-Sorte. Diese wird von knapp der Hälfte untraditionellerweise mit Gabel und Löffel verspeist. So wie in Italien üblich, also ausschließlich mit der Gabel, führen nur 4 von 10 ihre Spaghetti zum Mund.

Auch bei den Saucen gibt es einen eindeutigen Gewinner: Für 58% ist Bolognese der Favorit, gefolgt von Carbonara (42%) und Pomodoro (29%). 66% reiben auch noch zusätzlich gerne etwas Parmesan auf ihre Pasta.

Pasta al ristorante

Nicht nur daheim, auch auswärts wird Pasta gerne gegessen. 38% lassen sich Pasta mindestens einmal im Monat im Restaurant schmecken. Knapp drei Viertel haben schon einmal von der italienischen Restaurantkette VAPIANO gehört und 43,4% haben bereits einem VAPIANO einen Besuch abgestattet. Den Gästen gefällt an VAPIANO insbesondere die vielfältige Auswahl an Pastagerichten (76,7%), die Sauberkeit im Restaurant (76,0%), der Geschmack der Pastagerichte (70,7%), die Qualität der Speisen (70,0%) und die Einrichtung (68,9%). „ Gerade nach Corona freut uns die von Marketagent erhobene hohe Markenbekanntheit von VAPIANO sowie die Bestätigung unserer Kompetenz bezüglich Qualität und Geschmack - insbesondere des Pastaangebotes – sehr. Die beachtliche Gästezufriedenheit ist eine tolle Bestätigung der harten Arbeit in einer Zeit, die für die Gastrobranche wohl beispiellos schwierig war und ist “, erklärt Philipp Zinggl, Geschäftsführer VAPIANO Österreich.

