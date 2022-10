Matura, was nun? – AK Online-Info-Abend am 9. November: Worauf Maturanten am Weg zum Studium achten sollten!

Linz (OTS) - Zur Unterstützung von Maturantinnen und Maturanten bei der Studien- und Berufswahl veranstaltet die Arbeiterkammer Oberösterreich am Mittwoch, 9. November, um 18:30 Uhr einen kostenlosen Online-Info-Abend zum Thema „Matura – was nun?“. Neben AK-Bildungsexperten/-innen wird auch der Vizerektor für Lehre und Studierende an der JKU Linz, Univ.-Prof. Dr. Stefan Koch, Inputs geben und für Fragen zur Verfügung stehen. Zudem berichtet eine Studienanfängerin über ihre Erfahrungen.

Maturantinnen und Maturanten haben herausfordernde Wochen und Monate vor sich. Sie sollen sich nicht nur auf die bevorstehenden Prüf­ungen vorbereiten, sondern sich gleichzeitig auch mit ihrer Zukunft nach der Matura auseinandersetzen. Den angehenden Maturanten/-innen stellen sich viele Fragen: Soll ich mit einem Studium beginnen oder etwas Anderes machen? Worauf soll ich bei der Auswahl meines Studienfaches achten? Muss ich eine Aufnahmeprüfung machen? Wo und wie erfahre ich etwas über Anmeldefristen? Was muss ich für den Plan B berücksichtigen, falls ich Anmeldefristen versäume oder die Aufnahmeprüfung nicht schaffe? Welche finanziellen Herausforderungen kommen auf mich zu? Welche Unterstützungsmöglichkeiten und Studienbeihilfen gibt es? Worauf muss ich aufpassen, wenn ich während des Studiums arbeiten will?

Fragen an die Referenten/-innen zu den einzelnen Themen sind während der Online-Vorträge ebenso möglich wie Einzelberatungen durch die AK-Expertinnen im Anschluss.

Für den Online-Info-Abend kann man sich unter bildungsinfo@akooe.at anmelden.





