Aleksandra Tulej wird Chefredakteurin von "das biber"

biber hat mich in meinem journalistischen Werdegang entscheidend geprägt und ich werde dem Magazin und meinem Team so viel wie möglich zurückgeben Aleksandra Tulej 1/2

Es war toll, Chefredakteurin zu sein, und es wird wunderbar sein, wieder selbst tief in Geschichten und Erzählformate einzutauchen. Ich freue mich, dass mit Aleksandra Tulej nicht nur eine geschätzte Kollegin, sondern auch eine äußerst talentierte Journalistin die Redaktionsleitung übernimmt Delna Antia-Tatić 2/2

Wien (OTS) - Die bisherige Chefreporterin Aleksandra Tulej wird zur Chefredakteurin von „das biber“ bestellt. Die gebürtige Polin kam mit sechs Jahren nach Österreich, ist Absolventin der biber-Akademie und weist einen Master in Konferenzdolmetschen (Polnisch, Deutsch, Englisch) auf. Die 30-jährige Journalistin stach in den letzten Jahren mit lebensnahen Reportagen aus jenen Milieus hervor, die sonst medial unterrepräsentiert sind. „ biber hat mich in meinem journalistischen Werdegang entscheidend geprägt und ich werde dem Magazin und meinem Team so viel wie möglich zurückgeben ", sagt Aleksandra Tulej.

Die bisherige Chefredakteurin Delna Antia-Tatić steigt zur Co-Herausgeberin neben biber-Gründer Simon Kravagna auf. Nach ihrer mehrjährigen Leitung der biber-Redaktion wird die Journalistin mit Gespür für reichweitenstarke Qualitätsformate in Zukunft die publizistische Weiterentwicklung des Mediums prägen. „ Es war toll, Chefredakteurin zu sein, und es wird wunderbar sein, wieder selbst tief in Geschichten und Erzählformate einzutauchen. Ich freue mich, dass mit Aleksandra Tulej nicht nur eine geschätzte Kollegin, sondern auch eine äußerst talentierte Journalistin die Redaktionsleitung übernimmt “, sagt Antia-Tatić.

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragen & Kontakt:

Aida Durić

Verlagsleiterin „das biber“

Tel.: 01 9577528 11

duric @ dasbiber.at