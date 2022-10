NFP erwirbt das im Vereinigten Königreich ansässige Maklerunternehmen Bentley Insurance Services

New York und London (ots/PRNewswire) - Die Akquisition erweitert die fachliche Kompetenz von NFP im Bereich der komplexen Unternehmens- und Personenversicherungen und setzt das Wachstum von NFP im Vereinigten Königreich fort

NFP, ein führender Makler für Schaden- und Unfallversicherungen, Vorsorgeberater, Vermögensverwalter und Berater für die Altersvorsorge, gab heute die Übernahme von Mason James Insurance Services Limited (firmierend als Bentley Insurance Services), einem der größten Broker in der englischen Grafschaft Staffordshire, bekannt. Bentley bietet seit 1922 komplexe Versicherungslösungen für Unternehmen und Privatpersonen an. Mike Rostron, Managing Director bei Bentley, wird dem Führungsteam von NFP im Vereinigten Königreich beitreten und das Wachstum des Unternehmens in Staffordshire und darüber hinaus weiter vorantreiben.

„Bentley Insurance Services verfügt über eine langjährige Präsenz in Staffordshire, einen guten Ruf, eine starke Führung und wohlverdientes Vertrauen in der Region, was das Unternehmen zu einem perfekten Partner für NFP macht", sagte John Paul Allcock, Geschäftsführer für das Vereinigte Königreich und Irland bei NFP. „Wir sind stolz darauf, mit Bentley einen Broker, der unser Ethos verkörpert, in unserer wachsenden globalen Gruppe willkommen zu heißen."

Diese Übernahme steht im Einklang mit der Wachstumsstrategie von NFP und bringt einen weiteren angesehenen, dienstleistungsorientierten Broker in das Geschäft von NFP im Vereinigten Königreich. Mit dieser Vereinbarung erweitert NFP sein Angebot an außergewöhnlich qualifizierten Brokern und unterstreicht sein Engagement, mehr Unternehmen und Privatpersonen im Vereinigten Königreich maßgeschneiderte Risikomanagementlösungen anzubieten.

„Die letzten zwei Jahre waren für Unternehmen und Verbraucher gleichermaßen eine besondere Herausforderung, und ihre Versicherungsbedürfnisse haben sich weiterentwickelt", sagte Allcock. „Durch diese Partnerschaft können wir den Unternehmen in den englischen Midlands Dienstleistungen anbieten, die den Herausforderungen, denen unsere Kunden heute gegenüberstehen, besser gerecht werden."

Bentley wird seine Geschäftsstelle in Staffordshire beibehalten, und alle bestehenden Bentley-Kunden werden wie gehabt weiterhin von ihrem derzeitigen Broker beraten und verwaltet. Durch NFP haben Kunden auch vollen Zugang zu verbesserten Produkten und einer breiteren Palette von Lösungen, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

„Wir freuen uns, der NFP-Familie beizutreten und mit Kollegen und Kolleginnen zusammenzuarbeiten, die unser Engagement teilen, kundenorientierte Lösungen anzubieten und eine Arbeitskultur zu pflegen, in der der Mensch im Mittelpunkt steht", sagte Rostron. „Diese außerordentliche Gelegenheit ermöglicht es uns außerdem, unseren Kunden Zugang zu NFPs breitem Netzwerk integrierter Versicherungs-, Vorsorge-, Vermögensverwaltungs- und Ruhestandslösungen zu bieten."

Informationen zu NFP

NFP ist ein führender Broker für Schaden- und Unfallversicherungen, Vorsorgeberater, Vermögensverwalter und Altersvorsorgeberater, der mit dem Fachwissen von mehr als 7.000 Mitarbeitern weltweit Investitionen in innovative Technologien und dauerhafte Beziehungen zu hochbewerteten Versicherern, Anbietern und Finanzinstituten Lösungen für den Erfolg seiner Kunden anbietet. NFP ist der neuntbeste Arbeitsplatz unter großen Arbeitgebern in der Versicherungsbranche, der siebtgrößte Broker in Privatbesitz, der fünftgrößte Broker für Vorsorgeleistungen gemessen am weltweiten Umsatz und der dreizehntgrößte Broker für US-Geschäfte (alle Rankings laut Business Insurance).

Besuchen Sie NFP um zu erfahren, wie NFP seinen Kunden dabei hilft, ihre Ziele zu erreichen.

Informationen zu Bentley Insurance Services

Bentley Insurance Services ist einer der größten unabhängigen Versicherungsvermittler in Staffordshire und ist seit 1922 im Bereich der Privat- und Geschäftsversicherungen tätig.

Wir haben uns auf maßgeschneiderte Versicherungslösungen für Privatfahrzeuge (darunter Fahrzeuge mit hoher Leistung und hohem Wert), Haushaltsversicherungen, gewerbliche Versicherungen, Industrieversicherungen, selbständige Gewerbetreibende und Passiva spezialisiert.

