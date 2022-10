ABSAGE: Pressekonferenz mit 3.LTP Deutschmann, 3.NRP Hofer und DI Dr. Müller am 20.10.2022 "Neue Wege am Energiesektor" findet nicht statt!

Graz (OTS) - Die morgige Pressekonferenz mit dem Dritten Landtagspräsidenten Dipl.-Ing. Gerald Deutschmann, dem Dritten Nationalratspräsidenten Ing. Norbert Hofer und DI Dr. Mario J. Müller, Head of Research and Development Emerald Horizon AG, zum Thema „Neue Wege am Energiesektor“ um 09:30 Uhr im Steirischen Presseclub muss aus terminlichen Gründen ABGESAGT werden!



