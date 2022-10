SPÖ-Muigg gratuliert dem ukrainischen Volk zum Sacharow-Preis

EU-Menschenrechtspreis starkes Zeichen gegen Putins korrupte Diktatur und für Demokratie und Grundrechte

Wien (OTS/SK) - Der diesjährige Sacharow-Preis geht an das tapfere ukrainische Volk, vertreten durch seinen Präsidenten, Wolodymyr Selenskyj, gewählte Repräsentant*innen und die Zivilgesellschaft. SPÖ-EU-Abgeordnete Theresa Muigg, Mitglied im Menschenrechts-Ausschuss des EU-Parlaments, sagt: "Die EU steht im Angesicht des brutalen und illegalen russischen Angriffskriegs an der Seite der Ukraine. Der unprovozierte Überfall ist auch ein direkter Angriff auf Grundrechte und Demokratie in der EU. Deshalb ist die Verleihung des EU-Menschenrechtspreises auch ein starkes Zeichen gegen Autoritarismus in Europa. Wladimir Putin eskaliert immer weiter, mittlerweile nimmt das russische Militär gezielt Zivilbevölkerung und Infrastruktur ins Visier. Das Durchhaltevermögen, die Resilienz und der ungebrochene Wille zum Widerstand der Ukrainer*innen gegen einen zunächst übermächtig erscheinenden Gegner beeindrucken mich und die gesamte Welt. Das ukrainische Volk wird seine Heimat und das Ziel einer freien und demokratischen Ukraine niemals aufgeben. Die Verleihung des Sacharow-Preises durch das EU-Parlament verbinde ich mit dem Auftrag, dass wir uns als EU besonders an der Aufklärung russischer Kriegsverbrechen beteiligen und uns für den Schutz vor Krieg geflüchteter Menschen aus der Ukraine stark machen. Wladimir Putin und die Nutznießer seiner autoritären Korruption in Russland haben bereits verloren. Es ist Zeit, dass dieser Krieg und das Leid für das ukrainische Volk endlich enden." ****

Der renommierte Sacharow-Preis für geistige Freiheit wird jährlich vom Europaparlament verliehen und ist der wichtigste Menschenrechtspreis der EU. Er ist mit 50.000 Euro dotiert und wird in feierlicher Zeremonie in der Dezember-Plenartagung durch die Präsidentin des EU-Parlaments an die Gewinner*innen verliehen. Die Preisträger*innen werden ins EU-Parlament eingeladen und erhalten das Wort im Plenum. (Schluss) bj

