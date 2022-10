ORF III am Donnerstag: „Runde der ChefredakteurInnen“ und Doku zur Causa Schmid

Außerdem: TV-Schwerpunkt zum 75. Geburtstag von Lukas Resetarits

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information präsentiert am Donnerstag, dem 20. Oktober 2022, aus aktuellem Anlass eine „Runde der ChefredakteurInnen“ mit Lou Lorenz-Dittlbacher und anschließend den Dokumentarfilm „Der talentierte Herr Schmid – Von der Kunst, Chats zu löschen“. Danach gratuliert ORF III Kabarettist Lukas Resetarits, u. a. mit Highlights aus seinen Programmen, zum 75. Geburtstag.

Im Vorabend spricht Ani Gülgün-Mayr in „Kultur Heute“ (19.45 Uhr), mit David Bronner, Sohn des „Urvaters der heimischen Kabarettszene“ Gerhard Bronner, dessen Geburtstag sich heuer zum 100. Mal jährt. Außerdem steht ein Gespräch mit Kabarettist und Publikumsliebling Lukas Resetarits anlässlich seines 75. Geburtstags auf dem Programm.

Der ehemalige Generalsekretär im Finanzministerium und Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid hat sein Schweigen beendet und in 15 Vernehmungen mit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ein umfassendes Geständnis abgelegt. Er belastet neben sich selbst auch Ex-Kanzler Sebastian Kurz, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und andere enge Weggefährten. Alle genannten Personen bestreiten die Vorwürfe. Bundeskanzler Karl Nehammer fordert volle Aufklärung. Was bedeutet das für den weiteren Verlauf der Chat-Affäre und der Ermittlungen? Wie belastet ist die Koalition? Und welche Auswirkungen hat dieses Geständnis auf die heimische Innenpolitik? Darüber diskutieren bei ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher ab 20.15 Uhr die führenden Chefredakteurinnen und -redakteure des Landes.

Anschließend bringt ORF III ein Dacapo der Dokumentation „Der talentierte Herr Schmid – Von der Kunst, Chats zu löschen“ (21.05 Uhr). 300.000 Chats sind es, die die Nation in Atem halten. Gespeichert auf dem Handy von Thomas Schmid. Kabinettsmitarbeiter, Generalsekretär, zuletzt ÖBAG-Chef. Mit seiner Unterstützung gelangte Sebastian Kurz an die Macht und er war es, der ihn – versehentlich – auch stürzte. Wer ist dieser Thomas Schmid und was steht in den 200.000 Nachrichten, die noch nicht ausgewertet wurden?

Zum Auftakt der „Langen Nacht des Lukas Resetarits“ zeigt ORF III „Die besten Momente zum 75. Geburtstag“ (21.55 Uhr) mit zahlreichen Highlights aus Kabarettprogrammen des Jubilars, unbekannten Schätze aus dem Archiv und Glückwünschen von u. a. Erwin Steinhauer, Klaus Eckel, Thomas Stipsits und Birgit Denk – die allesamt das Bild eines großartigen Menschen und Künstlers zeichnen. Danach folgt mit „Lukas Resetarits & Friends“ (23.15 Uhr) ein launiger Abend aus der Wiener Stadthalle aus dem Jahr 2012 – mit den besten Nummern aus seinem langjährigen Kabarettschaffen. Abschließend präsentiert ORF III im „Sommerkabarett“ ab 0.40 Uhr einige der besten Programme von Lukas Resetarits: von „Zeit“ über „Schmäh“ bis zu „Unruhestand“.

