Arbeiten für Ortsdurchfahrt Rudmanns im Zuge der Landesstraßen L 8245 und L 8253 abgeschlossen

LR Schleritzko: Lebensqualität und Verkehrssicherheit erhöht

St. Pölten (OTS) - Im Ortsgebiet von Rudmanns wurden die Fahrbahn und die Nebenflächen der Landesstraßen L 8245 und L 8253 erneuert. Landesrat Ludwig Schleritzko nahm kürzlich im Beisein von Bürgermeister Franz Mold und Gerald Bogg, Leiter der Straßenbauabteilung Waidhofen an der Thaya, die offizielle Baufertigstellung für dieses Projekt vor. „Mir ist es wichtig, die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sowie die Lebensqualität in unserem Land und in den einzelnen Ortschaften zu verbessern. Die Maßnahme hier in Rudmanns ist ein wichtiger Schritt in die gewünschte Richtung“, so der Landesrat. Die Ortsdurchfahrt von Rudmanns wurde in drei Bauabschnitten erneuert. Nun sind die Arbeiten für den dritten Bereich abgeschlossen.

Heuer wurden auf einer Länge von rund 700 Metern eine neue Deckschichte auf die Fahrbahnen der L 8245 und L 8253 aufgebracht sowie Gehsteige saniert bzw. neu angelegt. Mit Kosten von 445.000 Euro (Land NÖ 155.000 Euro, Stadtgemeinde Zwettl 290.000 Euro) führte die Straßenmeisterei Zwettl in Zusammenarbeit mit Firmen aus der Region die Arbeiten in einer Bauzeit von sechs Monaten durch.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

