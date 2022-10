Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler gratuliert Christophe Slagmuylder zur neuen Position

Neue Ausschreibung der Leitungsfunktion aufgrund der vorzeitigen Vertragsauflösung des Festwochenintendanten erfolgt zeitnah

Wien (OTS) - Festwochenintendant Christophe Slagmuylder wird bereits nach der Festivalausgabe 2023 die Wiener Festwochen verlassen und die Direktion des Palais des Beaux-Arts (Bozar) in Brüssel übernehmen. „Die Bestellung von Christophe Slagmuylder ans Bozar zeigt, wie die Wiener Festwochen über die Grenzen des Landes hinaus als urbanes zeitgenössisches Festival und kultureller Leuchtturm strahlen“, reagiert die Wiener Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler auf die Entscheidung.

„Ich gratuliere Christophe Slagmuylder und freue mich auf seine letzte Festwochen-Ausgabe 2023. Ich danke ihm, dass er das Festival in den schwierigen, von der Coronapandemie geprägten Jahren so flexibel und erfolgreich geleitet hat – es ist eine großartige Leistung, ein Festival dieser Größenordnung unter derart widrigen Bedingungen zu verantworten,“ so die Kulturstadträtin.

Aufgrund dieser vorzeitigen Vertragsauflösung und der damit einhergehenden Veränderung maßgeblicher Parameter wird zeitnah eine neue Ausschreibung für die Intendanz der Wiener Festwochen veröffentlicht.

