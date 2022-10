Greco ad Energieunterstützung: Soziale Wärme schaut anders aus!

Stadt der ungenutzten Möglichkeiten – Mehr Unterstützung für Armutsgefährdete gefordert

Wien (OTS) - „Die Stadt verlautbart 3 Monate nach der Verkündung des Maßnahmenpakets der Bundesregierung, eine finanzielle Entlastung durch den Energiebonus von 200 Euro. Zu betonen ist, dass es sich hierbei wieder einmal nicht um eine permanente Unterstützung der Wienerinnen und Wienern und damit einhergehenden hohen Anzahl an Armutsgefährdeten handelt, sondern wieder nur um eine Einmalleistung“, so Landtagsabgeordnete Kasia Greco im Zuge des heutigen Landtages. So seien rund 21% der Wienerinnen und Wiener armutsgefährdet. Damit liege Wien um 6,7 Prozentpunkte über dem österreichischen Schnitt.

Während die Bundesregierung mittlerweile historische Entlastungspakete mit Investitionsvolumina von insgesamt 32,7 Milliarden Euro auf den Weg gebracht habe, habe die Stadtregierung die Möglichkeiten zur Entlastung nicht genutzt. „Soziale Wärme und Gerechtigkeit sehen ganz anders aus! Ich appelliere daher an die rot-pinke Stadtregierung sich zukünftig rechtzeitig um die Armutsgefährdeten in der angeblich sozialsten Stadt Österreichs zu kümmern“, so Greco abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Mag. Peter Sverak

Leitung - Strategische Kommunikation

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at