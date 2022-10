Städte Wien und Ankara unterzeichneten weiteres Kooperationsabkommen

Bürgermeister Ludwig empfing Amtskollegen Yavaş; Austausch und Vereinbarung über Themen wie Klimaschutz, intelligente Mobilität, Ressourceneffizienz und Abfallwirtschaft.

Wien (OTS) - Die Städte Wien und Ankara werden in den nächsten vier Jahren ihre Zusammenarbeit intensivieren. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig hat deshalb heute, Mittwoch, den Bürgermeister aus Ankara, Mansur Yavaş, samt Delegation im Roten Salon des Rathauses empfangen. Im Rahmen des Besuches unterzeichneten die beiden Stadtchefs ein weiteres Kooperationsabkommen zwischen den Städten.

Inhalt des Abkommens

Die langjährigen Beziehungen zwischen Wien und Ankara sollen durch die neue Vereinbarung auch in Zukunft fortgesetzt und verstärkt werden. Konkret vereinbarten die beiden Städte übergeordnete Leitziele wie Klimaschutz, Ressourceneffizienz sowie Teilhabe und sozialer Zusammenhalt. Hauptaugenmerk des gegenseitigen Austauschs liegt dabei auf innovativen Konzepten und praktischen Erfahrungen, wie beispielsweise intelligente Mobilitätslösungen, nachhaltige Abfallwirtschaft und Maßnahmen zur Klimawandelanpassung. Weiters wurde vereinbart, dass sich die Städte im Bereich Erhaltung des historischen Erbes austauschen und nach Möglichkeit gemeinsame Veranstaltungen in beiden Städten organisieren, um die kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen zu vertiefen. Die Vereinbarung leistet auch einen Beitrag zur Umsetzung der in der „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ der Vereinten Nationen definierten Nachhaltigkeitsziele. Durch den kontinuierlichen Austausch von Wissen und Erfahrungen wird die nachhaltige Entwicklung beider Städte im Sinne der Ziele 11 „Nachhaltige Städte und Gemeinden“ und 17 „Partnerschaften zur Erreichung der Ziele“ gefördert.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig freute sich über das persönliche Treffen mit Yavaş, mit dem er sich bereits im Zuge der Corona-Pandemie über die Erfahrungen per Video-Call austauschte. „Die Kooperationsvereinbarung zwischen Wien und Ankara, die wir beide heute unterzeichnen, erneuert die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen zwei Hauptstädten“, so Ludwig. Diese Vereinbarung sei eine Fortsetzung und Vertiefung der seit 2012 bestehenden Freundschafts- und Zusammenarbeitsbeziehung zwischen Wien und Ankara, sagte der Wiener Bürgermeister im Hinblick auf kommende Herausforderungen. Ludwig hob außerdem die engen Bande zwischen Wien und anderen türkischen Metropolen hervor sowie die Bedeutung der türkischen Community in Wien: „Hier leben rund 200.000 Menschen, die aus der Türkei stammen. Sie leisten einen ganz wichtigen gesellschaftlichen, sozialen und wirtschaftlichen Beitrag.“ Beide Städte würden durch die enge Zusammenarbeit voneinander profitieren können, sagte Ludwig. „Etwa, wenn es um alternative Energieformen, nachhaltige Technologien, den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, leistbares Wohnen oder die Herausforderungen durch den Klimawandel und die Digitalisierung geht.“ Darüber hinaus gehe es in der Vereinbarung auch um Fragen der sozialen Teilhabe und des gesellschaftlichen Zusammenhalts. „Es ist gut und wichtig, Brücken zwischen den Ländern und zwischen den Städten zu schlagen“, betonte der Wiener Bürgermeister. Auch wenn es von Zeit zu Zeit nationale Spannungen zwischen den Ländern gebe, sei es der Auftrag der Städte, dabei mitzuwirken, das Klima zwischen den Menschen wieder zu verbessern, führte Ludwig aus.

Amtskollege Mansur Yavaş schloss sich Ludwig an: „Dieser Besuch spielt für uns eine große Rolle, deshalb sind auch Vertreter aller Parteien der Einladung gefolgt. Die gute Kooperation bisher ist die Basis für unser erneuertes Abkommen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Bürgermeister Ludwig und der Stadt Wien für die Gastfreundschaft im Rahmen des Besuches.“ Ankara könne durch diese Kooperation profitieren: „Denn Wien wurde in der Vergangenheit oft als lebenswerteste Stadt der Welt ausgezeichnet“, so der Bürgermeister der türkischen Stadt. Auch Yavaş betonte, dass im Fall von nationalen Spannungen die Kooperation zwischen Städten wie Wien und Ankara essentiell sei: „Probleme wie Kriege oder der Klimawandel zeigen einmal mehr, wie wichtig eine gute Zusammenarbeit ist“, so Yavaş.

Beziehungen Wien-Türkei

Mit türkischen Städten verbindet Wien langjährige, teils intensive Beziehungen. Im Jahr 2011 wurde ein Kooperationsabkommen mit Istanbul ausgearbeitet, 2012 mit der Hauptstadt Ankara. Beide Vereinbarungen wurden noch von Altbürgermeister Michael Häupl unterzeichnet. Eine Erneuerung des Abkommens mit Istanbul ist angedacht, dessen Geltungsdauer im Jahr 2015 ablief. 2021 bekundete die Stadt Istanbul gegenüber der Stadt Wien das Interesse die Kooperation durch gemeinsame Kooperationsprojekte neu zu beleben. Pandemiebedingt war dies bisher nicht möglich. Laufend gibt es auch Besuche von Delegationen aus Wien in der Türkei sowie türkischen Vertreter*innen in Wien.

Zur Person

Mansur Yavaş wurde 1995 in Beypazarı geboren. Nach seinem Militärdienst arbeitete er 13 Jahre lang als Rechtsanwalt. Er ist seit 2019 Bürgermeister der türkischen Hauptstadt Ankara. Davor wurde der 67-jährige studierte Jurist bereits zwei Mal zum Bürgermeister der Stadt Beypazarı gewählt. (Schluss) kri

