AVISO: Offizieller Amtsantritt des neuen Generalstabschefs

Wien (OTS) - Am Donnerstag, den 20. Oktober 2022, übernimmt General Rudolf Striedinger im Rahmen eines militärischen Festaktes in der Maria-Theresien-Kaserne in Anwesenheit von Bundesministerin Klaudia Tanner offiziell sein neues Amt als Chef des Generalstabs.

Wie bereits in einer Presseaussendung vom 17. August 2022 angekündigt, hat Verteidigungsministerin Klaudia Tanner Rudolf Striedinger mit der Funktion des Generalstabschefs betraut. Er folgt damit General Robert Brieger nach, der seit Mai 2022 als ständiger Vorsitzender den Militärausschuss der Europäischen Union leitet.



Ablauf:

ab 09:30 Uhr:

Einlass

10:00 Uhr:

Festakt inklusive Reden von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Generalstabschef General Rudolf Striedinger



ab etwa 10:45 Uhr:

Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten



Ort:

Maria-Theresien-Kaserne, Am Fasangarten 2, 1130 Wien

