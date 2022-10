VP-Favoriten ad Bürgerversammlung: SPÖ will Oberlaa offensichtlich gar nicht verstehen

Die gestrige Bürgerversammlung zur Flächenwidmung in Oberlaa sollte die Situation beruhigen, bewirkte aber das Gegenteil.

Korrektur zu OTS_20221019_OTS0123

Wien (OTS) - Am Dienstagabend hat eine von der SPÖ beantragte Bürgerversammlung zu der geplanten Vollverbauung des Südeingangs beim Kurpark Oberlaa stattgefunden. Nach Verständnis der SPÖ hätten die Betroffenen aber nicht einmal zu Wort kommen sollen. Auch die Auswahl der Location - genau am anderen Ende des Bezirks - sorgte für Verwunderung.

„Ich bin entsetzt über das fehlende Gespür und die Überheblichkeit der SPÖ. Selbst wenn sie inhaltlich mit den Anliegen der Bürgerinitiative nicht übereinstimmen, wäre es ein Minimum an Respekt gewesen, sich die Sorgen der Betroffenen zumindest auf Augenhöhe anzuhören. Nicht einmal das bekommen sie zusammen. Das Level an Ignoranz macht fassungslos“, so Klubobfrau Nadine Koch.

Bezirksparteiobmann Nico Marchetti fasst die Lage zusammen: „Dass die SPÖ Oberlaa nicht versteht, war uns klar. Seit gestern steht fest:

Die SPÖ will Oberlaa gar nicht verstehen. Wir fordern Bezirksvorsteher Franz dringend auf, die Stopptaste zu drücken. Die Eitelkeiten von einzelnen SPÖ-Funktionären dürfen nicht über den berechtigten Anliegen der Bewohner stehen. Denn der Schaden, der durch die Rathauspläne dort entsteht, wird sonst nicht mehr zu beheben sein.“

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Mag. Peter Sverak

Leitung - Strategische Kommunikation

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at