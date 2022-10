Tiertransporte – SPÖ-Keck: „Mit Tierschutz hat diese Regierung null am Hut!“

Wien (OTS/SK) - „Wir diskutieren heute das zweite Volksbegehren in diesem Jahr zum Tierschutz und insgesamt haben knapp eine Million Menschen für Verbesserungen im Tierschutz unterschrieben. Gekommen ist aber nichts“, so SPÖ-Tierschutzsprecher Dietmar Keck anlässlich des heutigen Experten*innen-Hearings im Gesundheitsausschuss zum „Volksbegehren gegen Tierleid bei Schlachtviehtransporten“. Alle Expert*innen – außer dem Experten von der Landwirtschaftskammer – haben im Hearing die schrecklichen Zustände, die bei den Tiertransporten vorherrschen, geschildert. Die SPÖ bringt seit 2019 Anträge ein, um Standards bei Haltung und Transport zu verbessern und das Tierleid zu verringern. Unsere Vorschläge werden aber von den Regierungsfraktionen permanent vertagt. „Mit Tierschutz hat diese Regierung null am Hut“, so das Fazit des SPÖ-Tierschutzsprechers. ***

Die Expert*innen haben im Hearing auch wieder viele Verbesserungsvorschläge gemacht, es gebe viel zu tun, von der Verbesserung der Transportmittel bis zur Verbesserung der Schulungen und Kontrollen, so Keck. In Österreich werden noch immer völlig unnötigerweise Tiere gequält, allein heuer sind fünf Fälle von tierquälerischer Nutztierhaltung aufgeflogen. „Zwei dieser Horror-Ställe hatten sogar ein AMA-Gütesiegel. Die bekommen auch noch Steuergelder für Verbesserungen in der Tierhaltung und dann werden Tiere dort aufs Ärgste gequält. Das ist ein komplettes Politikversagen“, kritisiert Keck, der die Verantwortung auch beim ÖVP-Bauernbund sieht, der beständig Verbesserungen bei den Kontrollen und Standards in der Nutztierhaltung blockiert. (Schluss) sl/ls

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at