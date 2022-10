SPÖ-Schieder: E-Mobilität in der gesamten EU ermöglichen!

EU-Parlament stimmt für besserer Infrastruktur für alternative Kraftstoffe

Wien (OTS/SK) - In der heutigen Plenarsitzung hat das Europäische Parlament über eine Neuauflage der Richtlinie über die Infrastruktur für alternative Kraftstoffe (AFIR) abgestimmt. Künftig soll die Richtlinie zu einer Verordnung werden und die Ladeinfrastruktur für Autos, aber auch für andere mit alternativen Kraftstoffen betriebenen Verkehrsmittel wesentlich verbessern. SPÖ-Delegationsleiter und Verkehrspolitiker, Andreas Schieder, sagt: „Die Abdeckung von öffentlichen E-Ladestationen ist lückenhaft und der Markt für alternative Kraftstoffe ist fragmentiert. Das macht den Umstieg auf ein Elektroauto für einen Großteil der EU-Bevölkerung wenig attraktiv und für Bürger*innen in manchen Teilen Europas unmöglich. Ziel muss sein, dass ein E-Auto so einfach geladen werden kann, wie es getankt werden könnte. Aber nicht nur auf der Straße, sondern auch auf der Schiene, dem Wasser oder in der Luft brauchen wir eine europäische Ladeinfrastruktur für jeden Bedarf. Zudem muss die Abdeckung, Leistung und Zahlung in der EU endlich vereinheitlicht werden. Die neue Verordnung wird hier Abhilfe schaffen und steckt ambitionierte Ziele: Bis 2025 muss auf Hauptverkehrsstraßen mindestens alle 60 Kilometer eine Ladestation für Elektroautos errichtet werden, sowie bis 2027 alle 100 km eine Wasserstoff-Tankstelle.“ ****

Schieder betont die Relevanz für einen raschen Umstieg auf alternative Kraftstoffe: „Wenn wir im Verkehrssektor die CO2-Emissionen nicht schnellstmöglich minimieren, rückt die Reduktion um 55 Prozent bis 2030 und die Klimaneutralität bis 2050 in weite Ferne. Mit ,AFIR‘ schaffen wir die Rahmenbedingungen für klimaneutralen Verkehr in ganz Europa. Im nächsten Schritt müssen wir uns auch um bessere Lademöglichkeiten in Privathäusern bemühen. Daran arbeiten wir gerade mit Hochdruck.“ (Schluss) up

