Grüne zu Umsiedlungen aus Cherson: Ukrainische Kinder müssen geschützt werden

Ernst-Dziedzic fordert internationale Untersuchungen zur Verschleppung von Ukrainer:innen

Wien (OTS) - Die Sprecherin der Grünen für Außenpolitik und Menschenrechte, Ewa Ernst-Dziedzic, ist angesichts der Ankündigung der pro-russischen Verwaltung in Cherson, 60.000 Zivilist:innen auf das linke Dnipro-Ufer in russisch besetztes Territorium bringen zu lassen, äußerst besorgt - vor allem um das Wohlergehen der davon betroffenen ukrainischen Kinder. Ukrainischen Berichten zufolge sollen bereits mehr als 100.000 Kinder aus den besetzten Gebieten nach Russland oder in von Russland dominierte Gebiete überführt worden sein. Dort werden sie in der Regel offenbar zur Adoption freigegeben.



„Diese massiven Verletzungen des Völkerrechts, insbesondere von Kinderrechten, sind unmenschlich und zutiefst verstörend“, sagt Ernst-Dziedzic. Diese großflächig angelegten zwangsweisen Verschleppungen hätten System, deshalb könne die Staatengemeinschaft hier nicht länger wegsehen. Die obersten Stellen in Russland, von Putin abwärts, würden die Russ:innen scheinbar zu illegalen Adoptionen ermutigen, die Betroffenen würden so sofort in den russischen Staatsverband eingegliedert.



„Internationale Institutionen wie die UNO müssen sofort unabhängige Untersuchungen einleiten und die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Die betroffenen Kinder müssen ehestmöglich mit ihren Eltern wiedervereint werden“, fordert die außenpolitische Sprecherin und hält fest: „Es ist unvorstellbar, dass die Eltern oder die mit der Obsorge Betrauten mitunter keine gesicherten Informationen zum Verbleib der eigenen Kinder haben. Teilweise wird den Kindern vorgegaukelt, die eigenen Eltern hätten sie im Stich gelassen. Diese Grausamkeit muss rasch ein Ende haben.“



Angesichts der großen Fluchtbewegungen und der vielen Binnenvertriebenen sei eine Zusammenführung mit den Obsorgeberechtigten eine immense Herausforderung, ist sich Ernst-Dziedzic bewusst. Hier gelte es, die Ukraine zu unterstützen. Dies könne nur mit intensiver internationaler Kooperation, etwa unter Einbindung der Vereinten Nationen und des Roten Kreuzes, bewerkstelligt werden. „Fakt ist: Kinderrechte sind Menschenrechte. Diese Verschleppungen sind grobe Verstöße gegen das Menschenrecht. Auch Russland hat die Kinderrechtskonvention unterzeichnet und sich selbstverständlich an die Regeln des Völkerrechts zu halten. Der Tag, an dem die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden, wird sicherlich kommen. Bis dorthin müssen wir vor allem die am meisten Schutzbedürftigen schützen“, betont Ernst-Dziedzic.

