Veranstaltungshinweis

Pionier für faires Investment / Die Steyler Fair Invest lädt am 25. Oktober 2022 zu einer Fachtagung in Wien

Wien / Sankt Augustin (ots) - Wie lassen sich Wirtschaft und Weltrettung miteinander versöhnen? Fragen wie dieser geht eine Fachveranstaltung nach, zu der die Steyler Fair Invest am kommenden Dienstag in Wien einlädt.

Am Weltspartag 2022 ist der 10. Jahrestag der Auflage des nachhaltigen Investmentfonds "Steyler Fair Invest - Equities". Das Fondsjubiläum ihres ältesten Fonds nimmt die Steyler Fair Invest zum Anlass für eine besondere Rückschau: "Von Best in Class zu den SDGs - 10 Jahre Investment für eine nachhaltige Entwicklung", so lautet der Titel der Fachveranstaltung, die am 25. Oktober 2022 im Kardinal-König-Haus in Wien stattfindet. Die Veranstaltung richtet sich an institutionelle Investoren, die Gelder nach überzeugenden sozialen und ökologischen Kriterien veranlagen wollen. Auf dem Programm stehen Expertenvorträge und ein Blick auf die Wurzeln des Steyler Nachhaltigkeitsverständnisses. Den Abschluss macht eine Podiumsdiskussion, die das Spannungsverhältnis zwischen Renditestreben auf der einen und dem Wunsch nach einer nachhaltigen Entwicklung auf der anderen Seite auslotet.

Das vollständige Programm finden Sie unter https://steyler-fair-invest.de/10jahre-wien.

Hintergrund:

Steyler Fonds verwalten 148,61 Millionen Euro

Die Steyler Ethik Bank ist Nachhaltigkeitsberater für mehrere Partnerfonds und Initiator der Steyler Fair Invest-Nachhaltigkeitsfonds. Aktuell verwaltet die Steyler Fondsfamilie ein Vermögen von 148,61 Millionen Euro (Stand: 17.10.2022). Davon sind rund 58,69 Millionen Euro in den Aktienfonds "Steyler Fair Invest - Equities", 49,51 Millionen Euro in den Rentenfonds "Steyler Fair Invest - Bonds" und 40,41 Millionen Euro in den Mischfonds "Steyler Fair Invest - Balanced" investiert.

Die Steyler Ethik Bank

Die Steyler Ethik Bank ist Anbieter von fairen Finanzdienstleistungen. Sie wurde 1964 vom katholischen Orden der Steyler Missionare gegründet und steht allen Privatkunden offen, unabhängig von ihrer religiösen Überzeugung. Die Bank investiert nach sozialen und ökologischen Kriterien und ist Initiator von drei nachhaltigen Publikumsfonds der Marke Steyler Fair Invest. Seit ihrer Gründung förderte die älteste ethische Bank Deutschlands mit über 100 Millionen Euro Steyler Hilfsprojekte in 80 Ländern. (www.steyler-ethik-bank.de, www.steyler-fair-invest.de)

Sehr geehrte Medienvertreter*innen,

zu unserer Fachtagung am 25.10.2022 (9.30 bis ca. 12.45 Uhr) im Kardinal-König-Haus in Wien laden wir Sie herzlich ein. Wir freuen uns sehr, wenn Sie persönlich von der Veranstaltung berichten. In diesem Fall bitten wir Sie um einen kurzen Hinweis vorab an: juergen.welzel @ steylerbank.de.

Genaue Informationen zu den Inhalten der Tagung entnehmen Sie bitte der beigefügten Pressemitteilung.

Rechtlicher Hinweis:

Die Inhalte dieser Pressemitteilung stellen keine Handlungsempfehlung dar, sondern dienen der werblichen Darstellung; sie ersetzen weder die individuelle Anlageberatung durch eine Bank noch die Beurteilung der individuellen Verhältnisse durch einen Steuerberater. Der Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, der aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und der wesentlichen Anlegerinformationen (wAI), die kostenlos auf der Homepage der Gesellschaft unter www.monega.de abgerufen oder von der Gesellschaft in gedruckter Form über die Adresse Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln bezogen werden können

Rückfragen & Kontakt:

Armin Senger

Referent für Öffentlichkeitsarbeit der Steyler Bank GmbH

Arnold-Janssen-Straße 22

53757 Sankt Augustin

Telefon: +49 (0) 22 41 / 120 51 91

armin.senger @ steylerbank.de